Во вторник, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть лондонский «Челси» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стемфорд Бридж», начало – в 22:00 по Киеву.

Первая игра между командами закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев, забивали Бензема и Асенсио. В своих чемпионатах команды выступают не слишком удачно, но диаметрально противоположно. Если «Реал» в борьбе все же, видимо, проиграет чемпионский титул «Барселоне», то для «Челси» не стоит даже вопрос о титуле. «Синие» откровенно проваливают сезон, не помогла даже смена тренера – Фрэнк Лэмпард проиграл три из трех своих стартовых матчей по возвращении на тренерскую скамью «аристократов». В этой ситуации фаны «Челси» надеются только на одно – свои два титула победителя ЛЧ команда выигрывала как раз после смены тренера по ходу сезона. Правда, серьезный аргумент против «Реала», который в Лиге чемпионов чувствует себя как рыба в воде?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Реал» в украинской версии сайта.