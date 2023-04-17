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18.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
17 апреля 2023, 20:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 20:41
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Челси – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2023, 20:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 20:41
121
0
Челси – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
17 апреля в 20:40 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Во вторник, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть лондонский «Челси» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стемфорд Бридж», начало – в 22:00 по Киеву.

Первая игра между командами закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев, забивали Бензема и Асенсио. В своих чемпионатах команды выступают не слишком удачно, но диаметрально противоположно. Если «Реал» в борьбе все же, видимо, проиграет чемпионский титул «Барселоне», то для «Челси» не стоит даже вопрос о титуле. «Синие» откровенно проваливают сезон, не помогла даже смена тренера – Фрэнк Лэмпард проиграл три из трех своих стартовых матчей по возвращении на тренерскую скамью «аристократов». В этой ситуации фаны «Челси» надеются только на одно – свои два титула победителя ЛЧ команда выигрывала как раз после смены тренера по ходу сезона. Правда, серьезный аргумент против «Реала», который в Лиге чемпионов чувствует себя как рыба в воде?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Реал» в украинской версии сайта.

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Челси Реал Мадрид Челси - Реал Лига чемпионов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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