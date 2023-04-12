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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
12.04.2023 22:00 – FT 2 : 0
Челси
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 13 апреля 2023, 00:58
1618
24

Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси

«Галактикос» сделали шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 13 апреля 2023, 00:58
1618
24
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» и «Челси» провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Лондонский клуб в своем национальном чемпионате демонстрирует плачевные результаты, что привело к изменениям на тренерском мостике «синих». Команду на правах исполняющего обязанности главного тренера возглавил хорошо знакомый поклонникам «Челси» Фрэнк Лэмпард. Под руководством нового-старого наставника «аристократы» уже успели провести одну встречу, проиграв «Вулверхэмптону». В минувший уик-энд в Примере проиграл и «Реал». Но это обстоятельство вряд ли может свидетельствовать о нынешних кондициях «галактикос», ведь чемпионская гонка уже по сути проиграна «Барселоне». Поэтому основную ставку мадридцы делают именно на Лигу чемпионов.

В запасе команд на сегодняшнюю встречу остались украинцы Андрей Лунин и Михаил Мудрик. Больше шансов появиться на поле было у футболиста «Челси», но, забегая вперед, отметим, что этого так и не произошло.

После стартового свистка на «Сантьяго Бернабеу» хозяева поля взяли мяч под контроль, но сразу получили опасную контратаку. Феликс включил скорость и мог выйти один на один с голкипером, если бы не уверенная игра Милитао. Еще несколько острых выпадов «Челси» заставили «галактикос» немного сбавить обороты и более тщательно подготавливать свои атаки.

Мадридцы владели территориальным преимуществом, позиционными атаками пытаясь расшатать оборону соперников. В то же время, неожиданные вертикальные передачи и забросы в штрафную несли угрозу воротам гостей. Именно такая комбинация принесла успех мадридцам в середине первого тайма. После заброса Карвахаля Кепа среагировал на удар Винисиуса, но на добивании оказался Бензема.

Getty Images/Global Images Ukraine

Забив гол, «галактикос» отдали мяч соперникам и уже сами перешли на контратакующую игру. А с учетом скоростных качеств Винисиуса такая тактика могла сработать. Впрочем, до перерыва счет не изменился.

Начало второй половины встречи было наполнено неприятностями для «Челси». Модрич едва не удвоил преимущество своей команды, обводящим ударом совсем немного не попав в «девятку». Не смог продолжить игру получивший повреждение Кулибали. Ну и наконец, Чилвелл оставил в меньшинстве гостей. Защитник схватил за плечо Родриго, который убегал один на один с голкипером, получив от арбитра прямую красную карточку.

В дальнейшем «синие» уже мало думали о контратаках. Численный перевес дал дополнительные козыри хозяевам поля, пытавшимся закрепить свое преимущество. И сделать это удалось Асенсио через несколько минут после выхода на замену. Полузащитник «Реала» с линии штрафной низом пробил точно в угол. В оставшееся время «галактикос» продолжали владеть преимуществом, но не предпринимали сверхусилий для еще одного взятия ворот. Такая комфортная победа их тоже устроила.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный матч в Лондоне команды проведут 18 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Челси» – 2:0

Бензема (22), Асенсио (74)

Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87) – Фофана (5), Ковачич (87)

Чилуэлл (59)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Модрич (Себальос, 81), Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

«Челси»: Кепа, Кулибали (Кукурелья, 55), Тьяго Силва (Маунт, 75), Фофана, Джеймс, Чилуэлл, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Феликс (Чалоба, 65), Стерлинг (Хаверц, 65)

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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Bualur
Будь-які команди із середини таблиці Ла Ліги (умовна "Жирона") у матчах із "Реалом" виглядають конкурентнішими, ніж сьогоднішній "Челсі". 
Ну і про наболіле: єдиний гравець у складі "Челсі" з досвідом протистояння "Реалу Анчелотті" так і не з'явився на полі.
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+6
Defen23
Сьогоднішній матч Челсі можна описати як щось, що не можна назвати грою. Команда виглядала незіграною та неорганізованою, наче кожен гравець грав сам по собі. Зважаючи на все, новий тренер Френк Лемпард також не впорався зі своїм завданням і не зміг підготувати команду до важливого матчу. Ну і, звичайно, треба відзначити, що Мурзяо, 70-мільйонний Запасний, майбутня зірка команди навіть не вийшов на поле. Я думав, що він буде частково Запасним, але виявилось, що він не готовий до виступу на такому рівні. Як так?
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+3
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Владимир одесский
Це просто жах! Челсі викликає відразу до футболу своєю грою. Не команда, а просто набір гравців без будь якого бачення гри! Фу бля!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Серж Р
Бей беги от Челси конечно впечатляет. Ну что ребятки? Кто был прав? Мурзик в запасе глубоком при Лэмпе. Он его не покупал, так что его место будет 95% на скамейке.
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+2
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avk2307
Реал заслужив цю перемогу. Могли і більше забити.
Добре що Мудрик не вийшов , то хоть срачу не буде. Тут би він точно за 5 хвилин нічого не показав.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Навіть Шахтар краще на виїзді з Реалом зіграв (2:1)
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0
Ігор Крава
Шо Хаверц ,що Енцо ,Що Фелікс ,Що Мудріньйо і решта - в Челсі з нинішньою грою  їм ціна не більше 10лямів за кожного 
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0
bzzzzzz
Впринцепи ничего удивительного. Если они астон вилле и вулверхемптому в последних матчах забить не смогли, наивно надеется, что забьют реалу. Хотя в защите могли и поокуратней сыграть. Мне кажется этот синий корабль еще долго не сможет вылезти со дна.
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0
Віталій Ткачук
Зрозуміло що це Реал, але на гру  Челсі боляче дивитися, здається що з кожним матчем вони грають все гірше. 
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0
Макс Максов
Камбеки будуть, у матчах через неділю? Якщо ні, то так взагалі не цікаво!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
think about me
Зечем было менять поттера на лэмпарда. Дали бы уже доиграть сезон, а так ещё более усугубили деградацию команды
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Mr Voevudskiy
Один физрук сменил другого.. а топарь так и греет лавку
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-1
Springfield
Синие хорошо ещё отделались в меньшинстве.
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-1
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