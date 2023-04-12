Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси

«Реал» и «Челси» провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Лондонский клуб в своем национальном чемпионате демонстрирует плачевные результаты, что привело к изменениям на тренерском мостике «синих». Команду на правах исполняющего обязанности главного тренера возглавил хорошо знакомый поклонникам «Челси» Фрэнк Лэмпард. Под руководством нового-старого наставника «аристократы» уже успели провести одну встречу, проиграв «Вулверхэмптону». В минувший уик-энд в Примере проиграл и «Реал». Но это обстоятельство вряд ли может свидетельствовать о нынешних кондициях «галактикос», ведь чемпионская гонка уже по сути проиграна «Барселоне». Поэтому основную ставку мадридцы делают именно на Лигу чемпионов.

В запасе команд на сегодняшнюю встречу остались украинцы Андрей Лунин и Михаил Мудрик. Больше шансов появиться на поле было у футболиста «Челси», но, забегая вперед, отметим, что этого так и не произошло.

После стартового свистка на «Сантьяго Бернабеу» хозяева поля взяли мяч под контроль, но сразу получили опасную контратаку. Феликс включил скорость и мог выйти один на один с голкипером, если бы не уверенная игра Милитао. Еще несколько острых выпадов «Челси» заставили «галактикос» немного сбавить обороты и более тщательно подготавливать свои атаки.

Мадридцы владели территориальным преимуществом, позиционными атаками пытаясь расшатать оборону соперников. В то же время, неожиданные вертикальные передачи и забросы в штрафную несли угрозу воротам гостей. Именно такая комбинация принесла успех мадридцам в середине первого тайма. После заброса Карвахаля Кепа среагировал на удар Винисиуса, но на добивании оказался Бензема.

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Забив гол, «галактикос» отдали мяч соперникам и уже сами перешли на контратакующую игру. А с учетом скоростных качеств Винисиуса такая тактика могла сработать. Впрочем, до перерыва счет не изменился.

Начало второй половины встречи было наполнено неприятностями для «Челси». Модрич едва не удвоил преимущество своей команды, обводящим ударом совсем немного не попав в «девятку». Не смог продолжить игру получивший повреждение Кулибали. Ну и наконец, Чилвелл оставил в меньшинстве гостей. Защитник схватил за плечо Родриго, который убегал один на один с голкипером, получив от арбитра прямую красную карточку.

В дальнейшем «синие» уже мало думали о контратаках. Численный перевес дал дополнительные козыри хозяевам поля, пытавшимся закрепить свое преимущество. И сделать это удалось Асенсио через несколько минут после выхода на замену. Полузащитник «Реала» с линии штрафной низом пробил точно в угол. В оставшееся время «галактикос» продолжали владеть преимуществом, но не предпринимали сверхусилий для еще одного взятия ворот. Такая комфортная победа их тоже устроила.

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Ответный матч в Лондоне команды проведут 18 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Челси» – 2:0

Бензема (22), Асенсио (74)

Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87) – Фофана (5), Ковачич (87)

Чилуэлл (59)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Модрич (Себальос, 81), Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

«Челси»: Кепа, Кулибали (Кукурелья, 55), Тьяго Силва (Маунт, 75), Фофана, Джеймс, Чилуэлл, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Феликс (Чалоба, 65), Стерлинг (Хаверц, 65)

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА