Реал Мадрид

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» прошел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграл с лондонским «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Реал – Челси – 2:0

Голы: Бензема, 21, Асенсио, 74

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Бензема, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Асенсио, 74 мин.