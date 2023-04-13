12.04.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лига чемпионов13 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 13 апреля 2023, 00:13
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Реал – Челси – 2:0. Короли деклассировали пенсионеров. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
13 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 13 апреля 2023, 00:13
2235
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12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» прошел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграл с лондонским «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».
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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Реал – Челси – 2:0
Голы: Бензема, 21, Асенсио, 74
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Бензема, 21 мин.
ГОЛ! 2:0 Асенсио, 74 мин.
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
59’
Бен Чилвелл (Челси) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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