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12.04.2023 22:00 - : -
Челси
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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 00:08 |
119
0

Реал – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 00:08 |
119
0
Реал – Челси. Текстовая трансляция матча

В среду, 12 апреля, состоится поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Неудачные результаты «синих» вынудило руководство «Челси» сделать перестановку на тренерском мостике команды. Наставником лондонского клуба стал Фрэнк Лэмпард, который возглавлял «Челси» в 2019 – 2021 годах. Уже под руководством Лэмпарда «синие» проиграли в матче «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Перед четвертьфинальным противостоянием «Реал» также уступил в своем национальном чемпионате. «Галактикос» проиграли «Вильярреалу» со счетом 2:3. В 1/8 финала мадридский клуб разобрался с «Ливерпулем», а «синие» прошли дортмундскую «Боруссию».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Реал - Челси текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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