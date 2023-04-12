Реал Мадрид

В среду, 12 апреля, состоится поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Неудачные результаты «синих» вынудило руководство «Челси» сделать перестановку на тренерском мостике команды. Наставником лондонского клуба стал Фрэнк Лэмпард, который возглавлял «Челси» в 2019 – 2021 годах. Уже под руководством Лэмпарда «синие» проиграли в матче «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Перед четвертьфинальным противостоянием «Реал» также уступил в своем национальном чемпионате. «Галактикос» проиграли «Вильярреалу» со счетом 2:3. В 1/8 финала мадридский клуб разобрался с «Ливерпулем», а «синие» прошли дортмундскую «Боруссию».

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