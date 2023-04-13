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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
12.04.2023 22:00 – FT 2 : 0
Челси
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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 04:05 |
56
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Наверное, Вальверде был на поле лучшим»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями после победы над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

13 апреля 2023, 04:05 |
56
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Наверное, Вальверде был на поле лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» Мадрид и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

После окончания поединка главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных:

«Мы полноценно отыграли здесь первый матч. И, чтобы пройти в полуфинал, нам нужно будет сделать то же самое в Лондоне. Мы поставили себе целью добиться преимущества перед ответным матчем и сделали это. У «Челси» очень хорошая команда, и в некоторых моментах нам приходилось перебарывать себя. Мы потратили немало сил на отбор мяча и прессинг, пока играли «11 на 11», и, возможно, энергичности поубавилось. Но я доволен тем, как мы сыграли. Хочу того же самого на «Стэмфорд Бридж».

Наверное, Вальверде был на поле лучшим. Он играл с таким азартом, помогал нам в обороне. Считаю, Феде выглядел эффектно в борьбе за мяч при его отборе. Такой матч непросто переживать на тренерской скамейке, но я очень доволен. Нам нужно сохранять хладнокровие и осознавать то, что, хотя у нас преимущество, в футболе может случиться всякое. Нужно хорошо распорядиться этим преимуществом.

Мы удовлетворены результатом и своей игрой, но еще ничего не решено. Надо сражаться и жертвовать всем еще 90 минут на «Стэмфорд Бридж», потому что пока мы можем быть довольны только сегодняшним матчем. «Челси» на следующей неделе сделает все, чтобы отыграться».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор:

«Мы в самом деле сыграли очень хорошо, постоянно прессингуя, как это было на этом же этапе и в прошлом году. Получилась одна из лучших наших игр в сезоне. Но это только половина противостояния – в нем еще предстоит многое сделать. Нужно просто сохранять хладнокровие. У нас было немало свободных зон, куда удавалось проникать. Мы – «Реал» и, очевидно, всегда хотим забивать как можно больше. Осознаем, что выездная встреча с «Челси» может быть сложной. Ну а теперь немного отдохнем, чтобы сохранить голову ясной. Любой игрок, надевающий футболку «Реала», осознает то, насколько особенный этот турнир. И в особенности на «Бернабеу» с такой поддержкой болельщиков. Они этим турниром живут. Играя за «Реал», тобой должно двигать стремление стать победителем Лиги чемпионов».

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа:

«Каждый раз в больших матчах плей-офф тебя не покидает чувство, что ты мог и должен был снимать все вопросы заранее. «Челси» едва не забил в концовке. Мы добились хорошего результата, но тревожит факт, что мы не забили третий и, быть может, даже четвертый гол. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе».

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
59’
Бен Чилвелл (Челси) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Тибо Куртуа Лига чемпионов Реал Мадрид Челси Реал - Челси пресс-конференция
Источник УЕФА
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