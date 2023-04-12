В среду, 12 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летесье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реал



Действующий обладатель Кубка чемпионов продолжает свой путь к защите титула, несмотря на все те трудности, которые сопровождают для него привычный ход текущего сезона. Мадридский «Реал» прямиком из группы с участием донецкого «Шахтера» отправился на противостояние против английского «Ливерпуля» в 1/8 финале, которое в итоге для него оказалось проблемным лишь в первом тайме на «Энфилде». Впрочем, по итогам жеребьевки четвертьфинального раунда испанский клуб узнал, что ему вновь предстоит посетить Британские острова, но на этот раз ему будет противостоять коллектив с еще большими проблемами.

В то же самое время, нельзя сказать, что и у «галактикос» дела нынче обстоят наилучшим образом. От неудачи во всех состязаниях на внутренней арене «Реалу» пришлось фактически спасаться в недавнем матче на «Камп Ноу» против каталонской «Барселоны» в рамках полуфинала Кубка Испании. Победа со счетом 4:0 на поле принципиального соперника как будто создала некую ауру вокруг команды Карло Анчелотти, которая позволила ненадолго забыть о проблемах минувших дней – в том числе и о поражении на своем поле. А потом произошла неудача в игре против «Вильярреала» дома на минувших выходных (2:3), и все вновь вспомнили про отставание от «Барселоны» в чемпионате, которое теперь составляет 13 очков. Стало быть, Лига чемпионов для «Реала» все еще остается тем самым турниром, которым придется либо прикрываться от возможной критики, либо еще сильнее усиливать поток недовольства в свой адрес.

Челси



Впрочем, уж кому было бы не стоит напоминать о критике, так это лондонскому «Челси». Томас Тухель во главе «аристократов» начал сезон с неожиданных скандалов внутри коллектива, после чего скоропостижно был отправлен в отставку, а на его место пришел Грэм Поттер, которому пели хвалебные оды за его работу в «Брайтоне». Как в последствии оказалось, тренировать одного из последних обладателей Кубка чемпионов все-таки немного сложнее, чем амбициозную команду третьей руки из АПЛ, поэтому и английский специалист достаточно быстро познал горечь окончания работы в стане «синих».

Ему на смену пришел Фрэнк Лэмпард, и сейчас совершенно непонятно, стоит ли фанатам «Челси» быть оптимистами на фоне этого факта, или же руководство клуба просто решило закрыть доступным и лояльным к фанатам специалистом вакантную должность до завершения провального сезона. Во всяком случае, свой первый матч, в гостях у «Вулверхэмптона», новый-старый главный тренер «пенсионеров» проиграл на минувших выходных (0:1).

Для положения команды в турнирной таблице эта неудача особой роли не сыграла, так как вылететь «Челси» вряд ли удасться даже при большом желании, но и подняться обратно в еврокубки команда уже не сможет. Единственный шанс не остаться без международных матчей на следующий сезон заключается в победе в Лиге чемпионов, но это уже что-то из разряда настоящей фантастики. Для украинских любителей футбола эта новость явно неутешительная, так как увидеть Михаила Мудрика на поле в составе «синих» у нас все-таки шансов больше, чем Андрея Лунина в воротах «Реала».

Слова перед игрой



Главный тренер «Реала» Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас у «Реала» то же состояние, что в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Большой разницы нет. Мы уверены в себе, и я вижу очень сплоченную и мотивированную команду».

Главный тренер «Челси» Фрэнк ЛЭМПАРД: «Моя миссия? Вселить как можно больше уверенности в команду. Что касается задач, мы хотим выигрывать как можно больше матчей. Все очень просто. Каждый матч по-своему трудный, но мы должны верить в игроков и команду. Мы хотим побеждать».

Ориентировочные составы



«Реал»: Куртуа – Камавинга, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Чуамени, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.

«Челси»: Аррисабала – Чилвелл, Кулибали, Фофана, Джеймс – Фернандес, Ковачич, Канте – Феликс, Хаверц, Стерлинг.

Не сыграют: Менди, Алаба – Бадьяшиль, Броя, Мадуэке, Обамеянг, Аспиликуэта, Маунт, Силва.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре «Реал» не будет открывать все карты, но и возможность победить не упустит. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» победит и ТБ 2.5 не проиграет с коэффициентом 3.90.

12 апреля, среда