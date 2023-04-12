Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 01:11 |
54
0

Реал – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Кажется, мы уже не так давно видели такую пару в четвертьфинале

12 апреля 2023, 01:11 |
54
0
Реал – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летесье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реал


Действующий обладатель Кубка чемпионов продолжает свой путь к защите титула, несмотря на все те трудности, которые сопровождают для него привычный ход текущего сезона. Мадридский «Реал» прямиком из группы с участием донецкого «Шахтера» отправился на противостояние против английского «Ливерпуля» в 1/8 финале, которое в итоге для него оказалось проблемным лишь в первом тайме на «Энфилде». Впрочем, по итогам жеребьевки четвертьфинального раунда испанский клуб узнал, что ему вновь предстоит посетить Британские острова, но на этот раз ему будет противостоять коллектив с еще большими проблемами.

В то же самое время, нельзя сказать, что и у «галактикос» дела нынче обстоят наилучшим образом. От неудачи во всех состязаниях на внутренней арене «Реалу» пришлось фактически спасаться в недавнем матче на «Камп Ноу» против каталонской «Барселоны» в рамках полуфинала Кубка Испании. Победа со счетом 4:0 на поле принципиального соперника как будто создала некую ауру вокруг команды Карло Анчелотти, которая позволила ненадолго забыть о проблемах минувших дней – в том числе и о поражении на своем поле. А потом произошла неудача в игре против «Вильярреала» дома на минувших выходных (2:3), и все вновь вспомнили про отставание от «Барселоны» в чемпионате, которое теперь составляет 13 очков. Стало быть, Лига чемпионов для «Реала» все еще остается тем самым турниром, которым придется либо прикрываться от возможной критики, либо еще сильнее усиливать поток недовольства в свой адрес.

Челси


Впрочем, уж кому было бы не стоит напоминать о критике, так это лондонскому «Челси». Томас Тухель во главе «аристократов» начал сезон с неожиданных скандалов внутри коллектива, после чего скоропостижно был отправлен в отставку, а на его место пришел Грэм Поттер, которому пели хвалебные оды за его работу в «Брайтоне». Как в последствии оказалось, тренировать одного из последних обладателей Кубка чемпионов все-таки немного сложнее, чем амбициозную команду третьей руки из АПЛ, поэтому и английский специалист достаточно быстро познал горечь окончания работы в стане «синих».

Ему на смену пришел Фрэнк Лэмпард, и сейчас совершенно непонятно, стоит ли фанатам «Челси» быть оптимистами на фоне этого факта, или же руководство клуба просто решило закрыть доступным и лояльным к фанатам специалистом вакантную должность до завершения провального сезона. Во всяком случае, свой первый матч, в гостях у «Вулверхэмптона», новый-старый главный тренер «пенсионеров» проиграл на минувших выходных (0:1).

Для положения команды в турнирной таблице эта неудача особой роли не сыграла, так как вылететь «Челси» вряд ли удасться даже при большом желании, но и подняться обратно в еврокубки команда уже не сможет. Единственный шанс не остаться без международных матчей на следующий сезон заключается в победе в Лиге чемпионов, но это уже что-то из разряда настоящей фантастики. Для украинских любителей футбола эта новость явно неутешительная, так как увидеть Михаила Мудрика на поле в составе «синих» у нас все-таки шансов больше, чем Андрея Лунина в воротах «Реала».

Слова перед игрой


Главный тренер «Реала» Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас у «Реала» то же состояние, что в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Большой разницы нет. Мы уверены в себе, и я вижу очень сплоченную и мотивированную команду».

Главный тренер «Челси» Фрэнк ЛЭМПАРД: «Моя миссия? Вселить как можно больше уверенности в команду. Что касается задач, мы хотим выигрывать как можно больше матчей. Все очень просто. Каждый матч по-своему трудный, но мы должны верить в игроков и команду. Мы хотим побеждать».

Ориентировочные составы


«Реал»: Куртуа – Камавинга, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Чуамени, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.

«Челси»: Аррисабала – Чилвелл, Кулибали, Фофана, Джеймс – Фернандес, Ковачич, Канте – Феликс, Хаверц, Стерлинг.

Не сыграют: Менди, Алаба – Бадьяшиль, Броя, Мадуэке, Обамеянг, Аспиликуэта, Маунт, Силва.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре «Реал» не будет открывать все карты, но и возможность победить не упустит. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» победит и ТБ 2.5 не проиграет с коэффициентом 3.90.

12 апреля, среда

«Реал» – «Челси»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
РЕАЛ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Челси
Реал Мадрид Челси Реал - Челси прогнозы Лига чемпионов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На войне с рашистами погиб тяжелоатлет Дорошенко
Другие виды | 11 апреля 2023, 19:53 2
На войне с рашистами погиб тяжелоатлет Дорошенко
На войне с рашистами погиб тяжелоатлет Дорошенко

Жизнь бывшего спортсмена оборвалась от полученных ранений

ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
Футбол | 11 апреля 2023, 09:27 12
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»

Мичел рассказал о голевой ситуации

Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Футбол | 11.04.2023, 10:00
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Футбол | 12.04.2023, 00:02
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Футбол | 11.04.2023, 12:21
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
10.04.2023, 20:01 6
Баскетбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
11.04.2023, 12:59 9
Футбол
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 14
Футбол
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
10.04.2023, 13:11 23
Футбол
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
10.04.2023, 13:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности