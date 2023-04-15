ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Второе результативное действие украинца за «Челси»
Михаил Мудрик отличился своим вторым результативным действием в составе «Челси». Украинский вингер, который сегодня вышел в основе своей команды на матч АПЛ против «Брайтона», на 14-й минуте отдал голевую передачу на Конора Галлахера, который открыл счет в матче.
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Для Мудрика это второй ассист в составе «Челси». Первый украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». Матч против «Брайтона» является для Мудрика 11-м в составе «Челси».
Отметим, что никто из игроков «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ не сделал больше 2 ассистов.
No Chelsea player has provided more Premier League assists this season than Mykhailo Mudryk (2). pic.twitter.com/rfW4B80fyV— Squawka Live (@Squawka_Live) April 15, 2023
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По грі, брайтон просто возить челсі як цуценят. Мудрик найкращий гравець групи атаки челсі в цьому матчі