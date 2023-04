ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном

Михаил Мудрик отличился своим вторым результативным действием в составе «Челси». Украинский вингер, который сегодня вышел в основе своей команды на матч АПЛ против «Брайтона», на 14-й минуте отдал голевую передачу на Конора Галлахера, который открыл счет в матче.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Для Мудрика это второй ассист в составе «Челси». Первый украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». Матч против «Брайтона» является для Мудрика 11-м в составе «Челси».

Отметим, что никто из игроков «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ не сделал больше 2 ассистов.

No Chelsea player has provided more Premier League assists this season than Mykhailo Mudryk (2). pic.twitter.com/rfW4B80fyV