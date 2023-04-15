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  4. ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Англия
15 апреля 2023, 18:30 |
8714
21

ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном

Второе результативное действие украинца за «Челси»

15 апреля 2023, 18:30 |
8714
21
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Михаил Мудрик отличился своим вторым результативным действием в составе «Челси». Украинский вингер, который сегодня вышел в основе своей команды на матч АПЛ против «Брайтона», на 14-й минуте отдал голевую передачу на Конора Галлахера, который открыл счет в матче.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Для Мудрика это второй ассист в составе «Челси». Первый украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». Матч против «Брайтона» является для Мудрика 11-м в составе «Челси».

Отметим, что никто из игроков «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ не сделал больше 2 ассистов.

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Михаил Мудрик Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Брайтон Конор Галлахер
Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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vbrjkf
Мудрик нолячий. Ходить по полю пішком, "аля Мессі", боротьбу за м*яч тільки імітує, себе не попонує, тому на нього і не пасують Перша кандидитура на заміну.  
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+6
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fitnes_sports066
Эвертон красавцы с Миколенко
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+4
avk2307
Брайтон в разы лучше играет. Должны были сравнять счет и вышло все...
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+4
александр сашко
Брайтон кращій у всьому. Організація гри, бачення поля, індивідуально, головне - не перетримують м"яч.  Захист Челсі - пливе. 
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+3
athletic_bilbao_fan
Якщо не помиляюсь, Мудрик має найбільшу кількість асистів в складі челсі в цьому розіграші апл)
По грі, брайтон просто возить челсі як цуценят. Мудрик найкращий гравець групи атаки челсі в цьому матчі
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+3
Лютый Кандибобер
боже... какой убогий этот челси... и это реально вина тренеров... игроки хорошие набраны, но именно команды нет, нет сыгранности, никто не знает кто куда будет бежать и куда отдавать... просто жесть
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+2
ortomir
Асист -  У Галахера, це автогол, у Мудрика - передасист.
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+2
avk2307
Брайтон просто прощает Челси в начале второго тайма. Как бы не нарвались , но не похоже
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+2
Octopus
Присутствие Де Дзерби его раскрепостило. Может, ему на все матчи Мудрика ездить?
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
DK02
крутізна... це тобі не якийсь там циганков, який коштує якісь там 5м, та й асистів у нього всього лиш на один більше, та і голів всього лиш на три більше. і мабуть таки слава богу що партнер по команді(циганкова) не віддав пас йому у грі з барселоною, бо було б зовсім сумно...
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+1
OKs100
Челси просто нужно летом усилить свой состав на 300-400 миллионов.
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+1
Remark
Гол + пасс сегодня нужно делать.
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+1
fitnes_sports066
Вот Да праздник, запасной шампанское!
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+1
avk2307
У Брайтона возвращается возможность за ЛЧ побороться. Тотенхем пока Борнмуту проигрывает а Брайтон выигрывает
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0
avk2307
И опять с более явных моментов не забили, но гол то красивый какой.
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0
Springfield
Значит язык уже  немного подучил.
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-2
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