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  4. Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Англия
15 апреля 2023, 16:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
1092
14

Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном

Украинец сыграет против команды Роберто Де Дзерби

15 апреля 2023, 16:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
1092
14
Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
ФК Челси

Сегодня, 15 апреля «Челси» в 31-м туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж» примет «Брайтон». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси» на матч.

Состав «Челси»: Кепа, Чалоба, Фофана, Бадиашиль, Галлахер, Энцо Фернандес, Закария, Пулишич, Стерлинг, Мудрик

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Михаил Мудрик Челси Брайтон Челси - Брайтон Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Mr Voevudskiy
Как я и ванговал) Хорошо себя покажет - будет в старте на ответку против Реала
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+2
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Kaftan
Оце лампард псіханув. Я думаю, цей склад і вдячний йому виграшом. А Фелікс, нехай подивиця , на командну гру
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+1
Octopus
Удачи Мудрику!
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0
Kaftan
Мудрик сегодня 9. 
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0
Remark
У ника Запасной сегодня праздник!
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Перець
Мішаня 100% заб'є !
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0
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