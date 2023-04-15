Англия15 апреля 2023, 16:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
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Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Украинец сыграет против команды Роберто Де Дзерби
15 апреля 2023, 16:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:04
1092
14
Сегодня, 15 апреля «Челси» в 31-м туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж» примет «Брайтон». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси» на матч.
Состав «Челси»: Кепа, Чалоба, Фофана, Бадиашиль, Галлахер, Энцо Фернандес, Закария, Пулишич, Стерлинг, Мудрик
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Комментарии 14
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Как я и ванговал) Хорошо себя покажет - будет в старте на ответку против Реала
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Оце лампард псіханув. Я думаю, цей склад і вдячний йому виграшом. А Фелікс, нехай подивиця , на командну гру
Удачи Мудрику!
Мудрик сегодня 9.
У ника Запасной сегодня праздник!
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Мішаня 100% заб'є !
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