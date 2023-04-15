Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном

Сегодня, 15 апреля «Челси» в 31-м туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж» примет «Брайтон». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси» на матч.

Состав «Челси»: Кепа, Чалоба, Фофана, Бадиашиль, Галлахер, Энцо Фернандес, Закария, Пулишич, Стерлинг, Мудрик