ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Конфликт между игроками улажен, но клуб не мог не отреагировать на эту ситуацию
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» опубликовал официальное заявление по ситуации с конфликтом игроков команды Садио Мане и Лероя Сане.
Еще во время матча с «Манчестер Сити» Сане и Мане устроили словесную перепалку. На 83-й минуте Сане был недоволен, что Мане открылся для передачи в неудобную точку поля. После финального свистка сенегалец и немец в раздевалке продолжили конфликт. Дело дошло до драки. Мане нанес удар по лицу Сане и разбил ему губу. Другим игрокам удалось их разнять. Мане считает, что Сане спровоцировал его во время игры, поэтому Садио сначала оскорбил Лероя, а затем ударил его.
Официально заявление «Баварии»:
«31-летний Садьо Мане не будет включен в состав «Баварии» на домашний матч в эту субботу против «Хоффенхайма». Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов «Баварии» с «Манчестер Сити». Мане также будет оштрафован».
Ранее журналист Флориан Плеттенберг заявил, что Мане может покинуть мюнхенский клуб летом. Также сообщалось, что конфликт между Мане и Сане улажен.
Sadio Mané will not be part of the matchday squad against TSG Hoffenheim this weekend.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 13, 2023
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