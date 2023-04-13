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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Бразилия
13 апреля 2023, 19:56 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:58
4794
10

ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане

Конфликт между игроками улажен, но клуб не мог не отреагировать на эту ситуацию

13 апреля 2023, 19:56 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:58
4794
10
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане и Лерой Сане

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» опубликовал официальное заявление по ситуации с конфликтом игроков команды Садио Мане и Лероя Сане.

Еще во время матча с «Манчестер Сити» Сане и Мане устроили словесную перепалку. На 83-й минуте Сане был недоволен, что Мане открылся для передачи в неудобную точку поля. После финального свистка сенегалец и немец в раздевалке продолжили конфликт. Дело дошло до драки. Мане нанес удар по лицу Сане и разбил ему губу. Другим игрокам удалось их разнять. Мане считает, что Сане спровоцировал его во время игры, поэтому Садио сначала оскорбил Лероя, а затем ударил его.

Официально заявление «Баварии»:

«31-летний Садьо Мане не будет включен в состав «Баварии» на домашний матч в эту субботу против «Хоффенхайма». Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов «Баварии» с «Манчестер Сити». Мане также будет оштрафован».

Ранее журналист Флориан Плеттенберг заявил, что Мане может покинуть мюнхенский клуб летом. Также сообщалось, что конфликт между Мане и Сане улажен.

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Садио Мане Лерой Сане драка Манчестер Сити Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов штрафы чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хоффенхайм
Источник ФК Бавария
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Комментарии 11
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Анатолій Чорнобук
Сане-мане таке собі... 
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+3
Иван Иванов
Мане, Сане........
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+3
Octopus
Приключения Мани и Сани
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+2
Jaime_Lannister
Вдарив би, навпаки, Сане по обличчю Мане, зараз був би в п'ять разів більший скандал, бо масла в вогонь підлили б антирасисти.
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+2
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Remark
Купили себе проблем на голову. Мда...
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+1
pahentrahen
Сане назвал опонента "черным говном" и получил в табло....
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+1
Svyatoslav Malyts
Пфф роздули проблему. Колись Рібері Робену фінгал поставив під час матчу в перерві і ніхто не робив проблеми, а тут "страшне"
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0
Defen23
Ну что, Мане и Сане решили, что буква М в оскорблениях звучит более злобно, чем С? Ну и зря, ведь Сане получил разбитую губу от удара Мане, да и Бавария наказала Садьо за его неправомерное поведение. Вот теперь Сане думает, что ему лучше было бы оскорбить Мане на букву С, чтобы избежать конфликтов в раздевалке.
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0
iw_miami
это же как надо было Садио достать
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0
Remark
Сцане Мане
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0
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