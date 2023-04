ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» опубликовал официальное заявление по ситуации с конфликтом игроков команды Садио Мане и Лероя Сане.

Еще во время матча с «Манчестер Сити» Сане и Мане устроили словесную перепалку. На 83-й минуте Сане был недоволен, что Мане открылся для передачи в неудобную точку поля. После финального свистка сенегалец и немец в раздевалке продолжили конфликт. Дело дошло до драки. Мане нанес удар по лицу Сане и разбил ему губу. Другим игрокам удалось их разнять. Мане считает, что Сане спровоцировал его во время игры, поэтому Садио сначала оскорбил Лероя, а затем ударил его.

Официально заявление «Баварии»:

«31-летний Садьо Мане не будет включен в состав «Баварии» на домашний матч в эту субботу против «Хоффенхайма». Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов «Баварии» с «Манчестер Сити». Мане также будет оштрафован».

Ранее журналист Флориан Плеттенберг заявил, что Мане может покинуть мюнхенский клуб летом. Также сообщалось, что конфликт между Мане и Сане улажен.

