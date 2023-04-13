Конфликт улажен. Сане и Мане извинились перед игроками Баварии за драку
Пришлось выступить с извинениями
По информации немецких СМИ, хавбеки Садио Мане и Лерой Сане перед стартом тренировки «Баварии» выступили перед игроками и тренерским штабом, извинившись за свое поведение.
Футболисты сперва конфликтовали во время провального матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а затем в раздевалке Мане ударил своего оппонента по лицу.
Сообщалось, что «Бавария» может даже расторгнуть контракт Садио, однако, похоже, сторонам удалось уладить конфликт, поэтому обоих игроков максимум ждет штраф.
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