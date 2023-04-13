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  4. Конфликт улажен. Сане и Мане извинились перед игроками Баварии за драку
Германия
13 апреля 2023, 16:51 |
1268
2

Конфликт улажен. Сане и Мане извинились перед игроками Баварии за драку

Пришлось выступить с извинениями

13 апреля 2023, 16:51 |
1268
2
Конфликт улажен. Сане и Мане извинились перед игроками Баварии за драку
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

По информации немецких СМИ, хавбеки Садио Мане и Лерой Сане перед стартом тренировки «Баварии» выступили перед игроками и тренерским штабом, извинившись за свое поведение.

Футболисты сперва конфликтовали во время провального матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а затем в раздевалке Мане ударил своего оппонента по лицу.

Сообщалось, что «Бавария» может даже расторгнуть контракт Садио, однако, похоже, сторонам удалось уладить конфликт, поэтому обоих игроков максимум ждет штраф.

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Бавария Лерой Сане Садио Мане чемпионат Германии по футболу
Источник Sport1.de
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Mykhailo Stepanov
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GloryUkraine
Такі конфлікти не закінчуються. 
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