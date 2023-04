Судья, оштрафовавший Серену в финале US Open 2018, завершил карьеру

Известный португальский судья Карлос Рамос завершил свою 32-летнюю карьеру, отработав финальный матч на домашнем турнире ATP 250 в Эшториле.

За свою карьеру 52-летний Рамос провел 10 финалов турниров Grand Slam в одиночном разряде, Олимпийский финал в одиночном разряде и пять финалов Кубка Дэвиса. Он является одним из двух арбитров, судивших все четыре мужских финала турниров Grand Slam – наряду с Эллисон Хьюз.

Многие больше знают Рамоса как участника скандальной перепалки с Сереной Уильямс в финала US Open 2018. Тогда он оштрафовал Уильямс-младшую сначала на очко (за второе предупреждение: первое за подсказки тренера, второе – за разбитую ракетку), а потом на гейм, когда счел ее слова о том, что он «лжец и вор» оскорблением. Уильямс проиграла тот матч Наоми Осаке 2:6, 4:6.

Carlos Ramos umpired his last career match today. Got a big ovation from the crowd. Very emotional.



“I’m from Portugal, I love Portugal and I love the @EstorilOpen” pic.twitter.com/xNMrJV032Y