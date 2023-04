Корейская сотня. Сон Хын Мин установил уникальное достижение

Корейский футболист Сон Хын Мин установил уникальное достижение.

Форвард «Тоттенхэма» стал первым азиатом, забившим 100 голов в АПЛ.

В матче 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» обыграл Брайтон со счетом 2:1, причем кореец открыл счет на 10-й минуте игры. Этот гол для него стал в лиге юбилейным, 100-м.

Сон Хын Мин – второй игрок «Тоттенхэма», достигший рубежа в 100 голов в АПЛ (205 мячей забил Гарри Кейн, 97 – Тедди Шерингем).

The Premier League 100 club has a new member 💯 Son Heung-min reaching a century of goals by scoring against Brighton! 🇰🇷 📲 Reaction on the @BBCSport app #BBCFootball #TOTBHA pic.twitter.com/LhIAZzEPXe

Son Heung-min's resume is incredible:



- The first Asian player to win the Premier League golden boot

- The first Asian player to 100 Premier League goals

- The highest-ranked finish by an Asian player in Ballon d'Or history

- 8 x Best Footballer in Asia winner



👏👏👏 pic.twitter.com/OxS8l7QLRw