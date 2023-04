Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023

Американский журналист Джон Вертхейм в своем Twitter опубликовал электронное письмо российским и белорусским теннисистам от организаторов травяного турнира серии Grand Slam Уимблдон, в котором указаны условия, при которых они будут допущены на турнир в 2023 году.

Текст письма:

«После нашего объявления 31 марта о том, что мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков, мы хотели предоставить вам дополнительную информацию о том, что требуется от вас для получения визы для въезда в Великобританию этим летом в связи с вашим участие в чемпионате (включая отборочные соревнования).

Как мы упоминали в нашем пресс-релизе, в соответствии с постановлением правительства Великобритании вы должны подтвердить, что будете участвовать в чемпионате в «нейтральном» статусе, не выражать свою поддержку вторжению россии в Украину и не получать какое-либо финансирование от россии или белоруси, включая спонсорство при участии в чемпионате.

Мы включили эти заявления в наши Условия регистрации участников, которые вы должны подписать, прежде чем AELTC (The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited) сможет выдать вам письмо-приглашение для получения визы.

Имейте в виду, что любые российские или белорусские лица в вашей команде-поддержки также должны будут соблюдать очень похожие пункты в наших условиях регистрации гостей. Они также должны будут подписать, прежде чем AELTC сможет выдать им письмо-приглашение для получения визы.

Обратите внимание, что если вы участвуете в других соревнованиях на травяных кортах в Великобритании до чемпионата, вам необходимо будет подписать отдельную форму декларации, администрируемую ATP или WTA, в зависимости от обстоятельств. Формулировка такой декларации будет очень похожа на формулировку в условиях регистрации участников AELTC.

Мы тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел Великобритании, чтобы обеспечить своевременное получение вами визы для участия в чемпионате в этом году».

In the ⁦@Wimbledon⁩ letter to players from Russia/Belarus note clause about neutrality and no accepting state sponsorship $ during the event pic.twitter.com/BzZ5jYEliG