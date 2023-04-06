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Уимблдон
06 апреля 2023, 14:40 |
490
3

Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023

Джон Вертхейм опубликовал электронное письмо от организаторов травяного мэйджора

06 апреля 2023, 14:40 |
490
3
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский журналист Джон Вертхейм в своем Twitter опубликовал электронное письмо российским и белорусским теннисистам от организаторов травяного турнира серии Grand Slam Уимблдон, в котором указаны условия, при которых они будут допущены на турнир в 2023 году.

Текст письма:

«После нашего объявления 31 марта о том, что мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков, мы хотели предоставить вам дополнительную информацию о том, что требуется от вас для получения визы для въезда в Великобританию этим летом в связи с вашим участие в чемпионате (включая отборочные соревнования).

Как мы упоминали в нашем пресс-релизе, в соответствии с постановлением правительства Великобритании вы должны подтвердить, что будете участвовать в чемпионате в «нейтральном» статусе, не выражать свою поддержку вторжению россии в Украину и не получать какое-либо финансирование от россии или белоруси, включая спонсорство при участии в чемпионате.

Мы включили эти заявления в наши Условия регистрации участников, которые вы должны подписать, прежде чем AELTC (The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited) сможет выдать вам письмо-приглашение для получения визы.

Имейте в виду, что любые российские или белорусские лица в вашей команде-поддержки также должны будут соблюдать очень похожие пункты в наших условиях регистрации гостей. Они также должны будут подписать, прежде чем AELTC сможет выдать им письмо-приглашение для получения визы.

Обратите внимание, что если вы участвуете в других соревнованиях на травяных кортах в Великобритании до чемпионата, вам необходимо будет подписать отдельную форму декларации, администрируемую ATP или WTA, в зависимости от обстоятельств. Формулировка такой декларации будет очень похожа на формулировку в условиях регистрации участников AELTC.

Мы тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел Великобритании, чтобы обеспечить своевременное получение вами визы для участия в чемпионате в этом году».

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дисквалификация россии дисквалификация беларуси Уимблдон-2023 российско-украинская война
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Алексей Хмиль
Обов'язкова стерилізація і можна грати! Повна відмова від розмноження
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+1
олег инкогнито
Як на мене умови чисто формальні
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+1
Gambie
Боже как фашистов унижают .О русских весь мир ноги вытирают а эти рабы готовы любую бумажку подписать лишь бы пустили на соревнования .Ничтожная страна с ничтожными людьми .Любой приличный человек с чувством достоинства давно бы отказался от таких соревнований но только не русское и ватное 
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0
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