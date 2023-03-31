ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023

Организаторы Уимблдона сообщили о том, что в этом году теннисисты из рф и рб смогут сыграть на травяном турнире Grand Slam.

«Мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают в качестве «нейтральных» спортсменов и соблюдают соответствующие условия. Они запрещают выражение поддержки вторжению рф в Украину в различных формах и запрещают участие игрокам, получающим финансирование от российских и/или белорусских государств (включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств)», – сказано в заялении.

Сообщается, что условия были тщательно разработаны на основе конструктивного диалога между правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса (LTA) и международными теннисными организациями.

Российские и белорусские игроки, а также их команды должны будут подписать «декларацию о нейтралитете», которая будет контролироваться и обеспечиваться турами.

«Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее подходящие меры для Уимблдона в этом году. Если обстоятельства существенно изменятся с настоящего момента до начала чемпионата, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом», – заявил председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт.

В прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.