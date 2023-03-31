Алькарасу будут мстить? Стали известны полуфиналисты Мастерса в Майами
Карлос уверенно обыграл Фритца в двух сетах и теперь сыграет с Синнером
В ночь на 31 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира серии АТР 1000 в Майами (США).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который в прошлом году взял трофей на этих кортах, уверенно защищает титул. В 1/4 финала он обыграл американца Тейлора Фритца в двух сетах.
В полуфинале соревнований Алькарас сыграет с Янником Синнером, который выиграл у Эмиля Руусувуори. Интересно, что на победном для Карлоса Индиан-Уэллсе 1.5 недели назад, теннисисты уже встречались. Тогда поединок остался за 19-летним испанцем.
К сожалению, полуфинал из нижней части вряд-ли обрадует кого-то, кроме фанов тенниса из страны 404. Даниил Медведев разыграет путевку в финале Мастерса в Майами с Кареном Хачановым.
Майами. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [9] – 6:4, 6:2
Эмил Руусувуори – Янник Синнер [10] – 3:6, 1:6
Нижняя часть сетки
Кристофер Юбенкс [Q] – Даниил Медведев [4] – 3:6, 5:7
Франсиско Черундоло [25] – Карен Хачанов [14] – 3:6, 2:6
Майами. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [10]
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [4] – Карен Хачанов [14]
Your semi-finalists in Miami 🔥— ATP Tour (@atptour) March 31, 2023
Pick your favourite 👇@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/2b0RIPK0Eg
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