Алькарасу будут мстить? Стали известны полуфиналисты Мастерса в Майами

В ночь на 31 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира серии АТР 1000 в Майами (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который в прошлом году взял трофей на этих кортах, уверенно защищает титул. В 1/4 финала он обыграл американца Тейлора Фритца в двух сетах.

В полуфинале соревнований Алькарас сыграет с Янником Синнером, который выиграл у Эмиля Руусувуори. Интересно, что на победном для Карлоса Индиан-Уэллсе 1.5 недели назад, теннисисты уже встречались. Тогда поединок остался за 19-летним испанцем.

К сожалению, полуфинал из нижней части вряд-ли обрадует кого-то, кроме фанов тенниса из страны 404. Даниил Медведев разыграет путевку в финале Мастерса в Майами с Кареном Хачановым.

Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [9] – 6:4, 6:2

Эмил Руусувуори – Янник Синнер [10] – 3:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Кристофер Юбенкс [Q] – Даниил Медведев [4] – 3:6, 5:7

Франсиско Черундоло [25] – Карен Хачанов [14] – 3:6, 2:6

Майами. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [10]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [4] – Карен Хачанов [14]

