Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарасу будут мстить? Стали известны полуфиналисты Мастерса в Майами
ATP
31 марта 2023, 09:50 | Обновлено 31 марта 2023, 09:56
182
0

Алькарасу будут мстить? Стали известны полуфиналисты Мастерса в Майами

Карлос уверенно обыграл Фритца в двух сетах и теперь сыграет с Синнером

31 марта 2023, 09:50 | Обновлено 31 марта 2023, 09:56
182
0
Алькарасу будут мстить? Стали известны полуфиналисты Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 31 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира серии АТР 1000 в Майами (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который в прошлом году взял трофей на этих кортах, уверенно защищает титул. В 1/4 финала он обыграл американца Тейлора Фритца в двух сетах.

В полуфинале соревнований Алькарас сыграет с Янником Синнером, который выиграл у Эмиля Руусувуори. Интересно, что на победном для Карлоса Индиан-Уэллсе 1.5 недели назад, теннисисты уже встречались. Тогда поединок остался за 19-летним испанцем.

К сожалению, полуфинал из нижней части вряд-ли обрадует кого-то, кроме фанов тенниса из страны 404. Даниил Медведев разыграет путевку в финале Мастерса в Майами с Кареном Хачановым.

Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [9] – 6:4, 6:2
Эмил Руусувуори – Янник Синнер [10] – 3:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Кристофер Юбенкс [Q] – Даниил Медведев [4] – 3:6, 5:7
Франсиско Черундоло [25] – Карен Хачанов [14] – 3:6, 2:6

Майами. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [10]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [4] – Карен Хачанов [14]

По теме:
Синнер на втором Мастерсе подряд вышел в 1/2 финала
С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майами
Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Майами
Тейлор Фритц Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Эмиль Руусувуори Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Франсиско Черундоло Карен Хачанов ATP Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Футбол | 30 марта 2023, 19:57 29
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире

Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 5 танков и 9 БПЛА
Война | 31 марта 2023, 08:35 2
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 5 танков и 9 БПЛА
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 5 танков и 9 БПЛА

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Футбол | 30.03.2023, 20:16
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Бокс | 30.03.2023, 17:23
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Леся ЦУРЕНКО: «Слова Баха — манипуляция»
Теннис | 30.03.2023, 18:28
Леся ЦУРЕНКО: «Слова Баха — манипуляция»
Леся ЦУРЕНКО: «Слова Баха — манипуляция»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
29.03.2023, 23:59
Футбол
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
30.03.2023, 08:27 10
Футбол
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 2
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 9
Бокс
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
30.03.2023, 09:00 9
Футбол
Михайлюк провел лучший матч в НБА с 2021 года
Михайлюк провел лучший матч в НБА с 2021 года
29.03.2023, 08:50 4
Баскетбол
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
30.03.2023, 22:23 47
Олимпийские игры
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
31.03.2023, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности