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  4. Синнер на втором Мастерсе подряд вышел в 1/2 финала
ATP
30 марта 2023, 14:48 |
261
0

Синнер на втором Мастерсе подряд вышел в 1/2 финала

Янник показывает отличные результаты на соревнованиях в США

30 марта 2023, 14:48 |
261
0
Синнер на втором Мастерсе подряд вышел в 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал Мастерса в Майами.

В матче 1/4 финала итальянец оказался сильнее Эмиля Руусувуори из Финляндии.

Майами. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:3, 6:1

Синнер в третий раз вышел в полуфинал Мастерса. Второй был две недели назад в Индиан-Уэллс.

В следующем раунде Синнер сразится с Карлосом Алькарасом или Тейлором Фритцем, матч которых не состоялся из-за дождя.

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Янник Синнер Эмиль Руусувуори ATP Майами
Источник Sport.ua
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