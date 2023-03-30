ATP30 марта 2023, 14:48 |
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Синнер на втором Мастерсе подряд вышел в 1/2 финала
Янник показывает отличные результаты на соревнованиях в США
30 марта 2023, 14:48 |
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Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал Мастерса в Майами.
В матче 1/4 финала итальянец оказался сильнее Эмиля Руусувуори из Финляндии.
Майами. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:3, 6:1
Синнер в третий раз вышел в полуфинал Мастерса. Второй был две недели назад в Индиан-Уэллс.
В следующем раунде Синнер сразится с Карлосом Алькарасом или Тейлором Фритцем, матч которых не состоялся из-за дождя.
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