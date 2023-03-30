Синнер на втором Мастерсе подряд вышел в 1/2 финала

Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал Мастерса в Майами.

В матче 1/4 финала итальянец оказался сильнее Эмиля Руусувуори из Финляндии.

Майами. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:3, 6:1

Синнер в третий раз вышел в полуфинал Мастерса. Второй был две недели назад в Индиан-Уэллс.

В следующем раунде Синнер сразится с Карлосом Алькарасом или Тейлором Фритцем, матч которых не состоялся из-за дождя.