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Лига чемпионов
29 марта 2023, 23:59 | Обновлено 30 марта 2023, 00:24
1349
0

Четвертьфиналы ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии

Оставшиеся четвертьфинальные матчи будут сыграны 30 марта

29 марта 2023, 23:59 | Обновлено 30 марта 2023, 00:24
1349
0
Четвертьфиналы ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
УЕФА

29 марта были сыграны ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Испанская Барселона и английский Арсенал вышли в полуфинал турнира.

Барселона разгромила Рому (5:1), а Арсенал сумел отыграть гандикап у Баварии (2:0).

Оставшиеся четвертьфинальные матчи будут сыграны 30 марта.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала, ответные матчи

29 марта

  • 19:45. Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 5:1 (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:0 (первый матч – 0:1)

30 марта

  • 19:45. Вольфсбург (Германия) – ПСЖ (Франция) – (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Челси (Англия) – Лион (Франция) – (первый матч – 1:0)

Сетка плей-офф

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Рома Рим Вольфсбург Арсенал Лондон Бавария ПСЖ Челси Лион
Источник Sport.ua
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