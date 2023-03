Четвертьфиналы ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии

29 марта были сыграны ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Испанская Барселона и английский Арсенал вышли в полуфинал турнира.

Барселона разгромила Рому (5:1), а Арсенал сумел отыграть гандикап у Баварии (2:0).

Оставшиеся четвертьфинальные матчи будут сыграны 30 марта.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала, ответные матчи

29 марта

30 марта

Сетка плей-офф

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰@ArsenalWFC complete the comeback in north London and secure their spot in the last four. #UWCL pic.twitter.com/QfFlyhky4H