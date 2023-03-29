Четвертьфиналы ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Оставшиеся четвертьфинальные матчи будут сыграны 30 марта
29 марта были сыграны ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.
Испанская Барселона и английский Арсенал вышли в полуфинал турнира.
Барселона разгромила Рому (5:1), а Арсенал сумел отыграть гандикап у Баварии (2:0).
Оставшиеся четвертьфинальные матчи будут сыграны 30 марта.
Лига чемпионов среди женщин
1/4 финала, ответные матчи
29 марта
- 19:45. Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 5:1 (первый матч – 1:0)
- 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:0 (первый матч – 0:1)
30 марта
- 19:45. Вольфсбург (Германия) – ПСЖ (Франция) – (первый матч – 1:0)
- 22:00. Челси (Англия) – Лион (Франция) – (первый матч – 1:0)
Сетка плей-офф
⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰@ArsenalWFC complete the comeback in north London and secure their spot in the last four. #UWCL pic.twitter.com/QfFlyhky4H— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 29, 2023
⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 29, 2023
Barça advance to the semis after a dominant second-leg display at Camp Nou. #UWCL // @FCBfemeni pic.twitter.com/142W9HSQnB
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