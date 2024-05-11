ФЕДОРЧУК: «Шахтер позаботится, чтобы сохранить комфортный отрыв от Динамо»

Сегодня в центральном матче 28-го тура чемпионата УПЛ лидер «Шахтер» принимает «Динамо», которое отстает на четыре очка.

Известный тренер, а ныне еще и популярный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в противостоянии на «Арене-Львов»:

– Определяющей чертой текущего чемпионата УПЛ является то, что нет явного лидера. Конечно, всем хочется, чтобы интрига сохранялась до последнего тура, как по мне, в этом даже заинтересован главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Тогда кандидаты в главную команду будут находиться в должном игровом тонусе до окончания чемпионата. Но, к сожалению, сегодня «Шахтер» позаботится, чтобы сохранить комфортное расстояние до «Динамо»: будет зафиксирована результативная ничья.

Динамовцы сами усложнили себе жизнь, допустив детские ошибки в матчах с «Вересом», ЛНЗ, что стоило им потери аж 4 пунктов. Поэтому сегодня киевлянам ничего не остается, как играть не в присущем им стиле, рисковать, чтобы заставить номинальных хозяев защищаться. Только в условиях доминирования, динамовцы могут рассчитывать на успех.

Если же динамовцы будут играть оглядываясь на тыл, отдадут инициативу «горнякам», то это может для них закончиться печально, потому что тот же Андрей Ярмоленко не уверенно действует, когда его команда больше обороняется.

В «Динамо» сейчас вообще почти нет иностранцев, именно такой вектор развития выбрало клубное руководство, которое делает ставку на доморощенных игроков. Кстати, сегодня «погоду» на поле «Арены-Львов» будут делать молодые исполнители. Обратил внимание на то, что среди нападающих «горняков» нет настоящих голеадоров. Вот почему многое будет зависеть от того, справятся ли динамовцы с донецкой креативной связкой в середине поля: Судаков-Бондаренко. Если киевляне нейтрализуют этот результативный дуэт полузащитников, то их шансы добиться нужного результата значительно возрастут.

Что касается «Шахтера», то, как по мне, хорватский специалист после появления в «Шахтере» не стал ничего менять, как говорится, добра от добра не ищут... А Александру Шовковскому я бы отдал должное за то, что он позаботился об обострении конкуренции за место в стартовом составе, что сразу же положительно сказалось на игре. Правда, с вратарской позицией этот эксперимент не удался. Шовковский доверил пост №1 в матче с ЛНЗ Нещерету, который не имел игровой практики и его досадная ошибка резко уменьшила шансы киевлян на чемпионство.

И все же, я только за то, чтобы динамовцы опровергли мой прогноз и взяв верх обострили борьбу за верхнюю ступеньку пьедестала почета. Но для этого им надо сегодня прыгнуть выше головы.

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