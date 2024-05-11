Невероятный матч УПЛ. Три пенальти на 90+ минутах, два сейва вратаря

В матче чемпионата Украины между Ворсклой и Минаем (счет был 2:2) наставник гостей Желько Любенович хотел в компенсированное время забрать команду с поля.

Сперва Ворскла получила право пробить пенальти на 90-й минуте, однако игрок полтавчан не переиграл вратаря Александра Кемкина.

Прошло 1-2 минуты, а судья решил, что пенальти нужно перебить, потому что кипер не стоял на линии во время удара. После этого Любенович призвал свою команду покинуть поле.

Арбитру удалось успокоить тренера и матч продолжился. А Кемкин сумел отразить еще один пенальти.

После этого уже Минай пошел в атаку и заработал пенальти. И забил его, выиграв со счетом 3:2. Команда еще сохраняет шансы остаться в УПЛ.