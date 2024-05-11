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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 15:39 | Обновлено 11 мая 2024, 16:53
3463
6

Невероятный матч УПЛ. Три пенальти на 90+ минутах, два сейва вратаря

Кемкин сделал два сейва, Любенович едва не увел команду с поля

11 мая 2024, 15:39 | Обновлено 11 мая 2024, 16:53
3463
6
Невероятный матч УПЛ. Три пенальти на 90+ минутах, два сейва вратаря
ФК Минай

В матче чемпионата Украины между Ворсклой и Минаем (счет был 2:2) наставник гостей Желько Любенович хотел в компенсированное время забрать команду с поля.

Сперва Ворскла получила право пробить пенальти на 90-й минуте, однако игрок полтавчан не переиграл вратаря Александра Кемкина.

Прошло 1-2 минуты, а судья решил, что пенальти нужно перебить, потому что кипер не стоял на линии во время удара. После этого Любенович призвал свою команду покинуть поле.

Арбитру удалось успокоить тренера и матч продолжился. А Кемкин сумел отразить еще один пенальти.

После этого уже Минай пошел в атаку и заработал пенальти. И забил его, выиграв со счетом 3:2. Команда еще сохраняет шансы остаться в УПЛ.

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Александр Кемкин Минай Ворскла Полтава Ворскла - Минай Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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vruthiy-112
Бугага,  ну так хто кращий тренер всіх турів, Сашо чи Желько.?! 
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C.Пеклов
Як я і писав по ходу гри ,після 1 голу Мінаю,що Ворскла зараз ще пропустить, так й вийшло,схоже що цей концерт-договорняк,ганьба!
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0
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roman75zpr
Да уж, не представляю какие сейчас эмоции после такой игры у болельщиков Ворсклы! И два подряд пенальти не забить, ещё и в свои получить... А Минаю респект, конечно, мужики! 
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