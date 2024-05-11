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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 16:31 | Обновлено 11 мая 2024, 16:54
285
0

Игорь БЕЛАНОВ: «Цена трех очков в украинском классике слишком высока»

Бывший динамовец и обладатель «Золотого мяча» – о классико в УПЛ

11 мая 2024, 16:31 | Обновлено 11 мая 2024, 16:54
285
0
Игорь БЕЛАНОВ: «Цена трех очков в украинском классике слишком высока»
Игорь Беланов

Для футбольной Украины сегодняшний день особенный, ведь вечером на львовском стадионе «Арена Львов» сойдутся два наших гранда – «Шахтер» и «Динамо». Матч, который состоится в рамках 28-го тура УПЛ, не может не вызывать повышенного интереса как со стороны болельщиков, так и специалистов.

Один из них, обладатель «Золотого мяча», экс-форвард одесского «Черноморца», киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua о своих ожиданиях от украинского классико.

– «Шахтер» демонстрирует достаточно уверенную игру, не потеряв ни одного очка во втором круге. Омоложение состава, которое началось в команде «горняков» пять-шесть лет назад, стало приносить свои плоды. Изменения к лучшему по сравнению с нестабильным первым кругом произошли и в игре «Динамо». Мы видим это по результатам начиная с ноября, с тех пор киевская команда оступилась лишь дважды, сыграв этой весной вничью с «Вересом» и ЛНЗ. Поэтому в сегодняшнем поединке динамовцам представится возможность частично наверстать упущенные очки, чтобы максимально приблизиться к конкуренту. А вот «Шахтеру», конечно, захочется не откладывать чемпионство в долгий ящик, а оформить его досрочно. Это не только разгрузит горняков психологически, но и изрядно придаст настроения перед кубковым финалом с «Ворсклой».

– Какую игру ожидаете увидеть в сегодняшнем противостоянии наших суперклубов?

– Трудно сказать, ведь слишком высока цена трех очков в этом матче. Если говорить о «Динамо», то им нужно непременно идти вперед, ища благоприятных моментов у чужих ворот. Но «Шахтер» умеет проводить острые и быстрые контрвыпады, поэтому может наказать соперника за любую, даже незначительную ошибку. Что касается стандартных положений, то в этом компоненте в обеих командах есть мастера этого дела, в чем мы не раз убеждались. Впрочем, не думаю, что штрафных в этой игре будет много – уверен, что игроки хорошо понимают последствия фолов у своих ворот.

– Чем объясните тот факт, что в списке бомбардиров лидируют двое динамовцев – Владислав Ванат и Виталий Буяльский, а вот из представителей «Шахтера» в нем фигурирует только один Даниил Сикан?

– Дело в том, что в «Шахтере», который после некоторого перерыва снова сделал ставку на бразильцев, забивать умеют все. Вот и получается, что голы распределяются пропорционально на многих игроков, большинство из которых полузащитники.

Ранее бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Ковалец поделился мыслями относительно сегодняшнего украинского классико «Шахтер» – «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Игорь Беланов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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