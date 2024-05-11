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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 16:50 | Обновлено 11 мая 2024, 17:04
1057
2

Шахтер – Динамо. Составы команд на потенциально чемпионский матч

Шахтер в случае победы станет чемпионом Украины

11 мая 2024, 16:50 | Обновлено 11 мая 2024, 17:04
1057
2
Шахтер – Динамо. Составы команд на потенциально чемпионский матч
ФК Шахтер

В 18:00 начнется матч чемпионата Украины между лидерами УПЛ «Шахтером» и «Динамо». Сейчас команда Марино Пушича опережает киевлян на 4 очка и в случае победы станет чемпионом за два тура до конца.

В первом круге «Шахтер» выиграл со счетом 1:0, а наставником «Динамо» вместо Мирчи Луческу стал Александр Шовковский.

Отметим, что в составе киевлян лидер команды Андрей Ярмоленко остался в запасе.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

В запасе: Рудько, Гочолеишвили, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Марлон, Назарина, Педриньо, Эгиналду, Швед, Невертон, Траоре

Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук, Попов, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Буяльский, Ванат

В запасе: Нещерет, Караваев, Михавко, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Диалло, Ярмоленко, Царенко, Бенито, Пономаренко

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Dfbj
Склад Динамо щось невтілює віри...
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0
AK.228
Шахтар 👏👏👍👍
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-3
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