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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 15:55 | Обновлено 11 мая 2024, 16:27
3092
0

Умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий

Журналист боролся с болезнью и умер в возрасте 68 лет

11 мая 2024, 15:55 | Обновлено 11 мая 2024, 16:27
3092
0
Умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий
Суспильне Спорт. Сергей Савелий

Умер известный украинский журналист и комментатор Сергей Савелий. О смерти 68-летнего Савелия, который боролся с заболеванием, сообщает Суспильне Спорт.

Информацию о смерти подтвердили родственники комментатора.

Журналист более 40 лет работал на общественном телевидении, десять раз освещал Олимпийские игры с места событий, в том числе работал на первой для Украины Олимпиаде в 1994 году.

Комментировал первый в истории независимой Украины матч чемпионата страны по футболу.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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