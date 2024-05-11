Украина. Премьер лига11 мая 2024, 15:55 | Обновлено 11 мая 2024, 16:27
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Умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий
Журналист боролся с болезнью и умер в возрасте 68 лет
11 мая 2024, 15:55 | Обновлено 11 мая 2024, 16:27
3092
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Умер известный украинский журналист и комментатор Сергей Савелий. О смерти 68-летнего Савелия, который боролся с заболеванием, сообщает Суспильне Спорт.
Информацию о смерти подтвердили родственники комментатора.
Журналист более 40 лет работал на общественном телевидении, десять раз освещал Олимпийские игры с места событий, в том числе работал на первой для Украины Олимпиаде в 1994 году.
Комментировал первый в истории независимой Украины матч чемпионата страны по футболу.
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