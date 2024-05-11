Умер известный журналист и комментатор Сергей Савелий

Умер известный украинский журналист и комментатор Сергей Савелий. О смерти 68-летнего Савелия, который боролся с заболеванием, сообщает Суспильне Спорт.

Информацию о смерти подтвердили родственники комментатора.

Журналист более 40 лет работал на общественном телевидении, десять раз освещал Олимпийские игры с места событий, в том числе работал на первой для Украины Олимпиаде в 1994 году.

Комментировал первый в истории независимой Украины матч чемпионата страны по футболу.