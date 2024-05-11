Англия11 мая 2024, 16:12 | Обновлено 11 мая 2024, 16:36
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Забарный – в старте. Ярмолюк начнет матч Борнмут – Брентфорд в запасе
Поединок начнется в 17:00
11 мая 2024, 16:12 | Обновлено 11 мая 2024, 16:36
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В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут, а хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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