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Англия
11 мая 2024, 16:12 | Обновлено 11 мая 2024, 16:36
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0

Забарный – в старте. Ярмолюк начнет матч Борнмут – Брентфорд в запасе

Поединок начнется в 17:00

11 мая 2024, 16:12 | Обновлено 11 мая 2024, 16:36
101
0
Забарный – в старте. Ярмолюк начнет матч Борнмут – Брентфорд в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут, а хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Егор Ярмолюк стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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