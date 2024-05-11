Забарный – в старте. Ярмолюк начнет матч Борнмут – Брентфорд в запасе

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».



Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле с первых минут, а хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.