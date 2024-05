Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По информации испанского журналиста Хорхе Пикона, недавно восстановившийся от травмы бельгийский вратарь Тибо Куртуа будет стабильно играть в матчах «Реала» в Ла Лаге и если хорошо проявит себя в этих поединках – выйдет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией».

Напомним, Куртуа в этом сезоне перенес две травмы, а свой первый матч провел только 4 мая против «Кадиса» (1:0).

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

🚨 Thibaut Courtois will play consistently until the #UCL final. If he feels good in these games, he will play vs Dortmund. @JorgeCPicon 🧤 pic.twitter.com/Ut5rRvKU8t