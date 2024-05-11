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  4. Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ
Лига чемпионов
11 мая 2024, 16:59 |
354
0

Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ

Бельгийский вратарь восстановился от травмы

11 мая 2024, 16:59 |
354
0
Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По информации испанского журналиста Хорхе Пикона, недавно восстановившийся от травмы бельгийский вратарь Тибо Куртуа будет стабильно играть в матчах «Реала» в Ла Лаге и если хорошо проявит себя в этих поединках – выйдет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией».

Напомним, Куртуа в этом сезоне перенес две травмы, а свой первый матч провел только 4 мая против «Кадиса» (1:0).

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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