Звезда Манчестер Сити не поможет Англии в матче с Украиной

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден исключен из заявки сборной Англии на матч отбора на Евро-2024 против Украины. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт англичан.

Отсутствие Фодена связано с тем, что он перенес операцию по удалению аппендикса.

Матч Англия – Украина состоится сегодня, 26 марта. Начало – в 19:00 по Киеву.

An update from the #ThreeLions camp, as @PhilFoden has been ruled out of today's #EURO2024 qualifier with Ukraine following surgery to remove his appendix this morning.



Get well soon, Phil ❤️