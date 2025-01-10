ВИДЕО. Динамо не забило второй пенальти в игре против Магдебурга
Неудачно пробил одиннадцатиметровый Виталий Буяльский
10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».
Во втором тайме Виталий Буяльский не реализовал пенальти в ворота немцев. Это был второй пенальти за игру.
На 27-й минуте пенальти не реализовал Николай Шапаренко.
Представители второй Бундеслиги в первом тайме отличились в воротах киевского клуба дважды.
Видео незабитого пенальти уже в Телеграм-канале «Спортивный обозреватель».
Сейчас киевская команда уступает 0:2.
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