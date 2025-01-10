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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 16:35 | Обновлено 10 января 2025, 17:06
679
0

ВИДЕО. Динамо не забило второй пенальти в игре против Магдебурга

Неудачно пробил одиннадцатиметровый Виталий Буяльский

10 января 2025, 16:35 | Обновлено 10 января 2025, 17:06
679
0
ВИДЕО. Динамо не забило второй пенальти в игре против Магдебурга
ФК Динамо Киев

10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».

Во втором тайме Виталий Буяльский не реализовал пенальти в ворота немцев. Это был второй пенальти за игру.

На 27-й минуте пенальти не реализовал Николай Шапаренко.

Представители второй Бундеслиги в первом тайме отличились в воротах киевского клуба дважды.

Видео незабитого пенальти уже в Телеграм-канале «Спортивный обозреватель».

Сейчас киевская команда уступает 0:2.

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Динамо Киев товарищеские матчи Магдебург учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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