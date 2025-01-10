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Australian Open
10 января 2025, 16:54 |
354
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 12 января

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут Юлия Стародубцева и Марта Костюк

10 января 2025, 16:54 |
354
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 12 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 стартуют матчи в мужском и женском одиночных разрядах.

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины: Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Марта и Юлия проведут поединки 1/64 финала против Нао Хибино и Лейлы Фернандес соответственно.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 12 января

Australian Open 2025. 1/64 финала

Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Юлия Стародубцева Лейла Фернандес [30]

Kia Arena. 4-й запуск (не ранее 09:00)

Марта Костюк [17] – Нао Хибино [Q]

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

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расписание Марта Костюк Юлия Стародубцева Лейла Фернандес Нао Хибино Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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