Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 12 января

12 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 стартуют матчи в мужском и женском одиночных разрядах.

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины: Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Марта и Юлия проведут поединки 1/64 финала против Нао Хибино и Лейлы Фернандес соответственно.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 12 января

Australian Open 2025. 1/64 финала

Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30]

Kia Arena. 4-й запуск (не ранее 09:00)

Марта Костюк [17] – Нао Хибино [Q]

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей