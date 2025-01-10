Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 12 января
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут Юлия Стародубцева и Марта Костюк
12 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 стартуют матчи в мужском и женском одиночных разрядах.
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины: Марта Костюк и Юлия Стародубцева.
Марта и Юлия проведут поединки 1/64 финала против Нао Хибино и Лейлы Фернандес соответственно.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 12 января
Australian Open 2025. 1/64 финала
Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30]
Kia Arena. 4-й запуск (не ранее 09:00)
Марта Костюк [17] – Нао Хибино [Q]
Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей
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