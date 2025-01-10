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Кубок Англии
Ливерпуль
11.01.2025 14:15 - : -
Аккрингтон Стэнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 января 2025, 16:50 |
34
0

Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января матч 1/32 финала Кубка Англии

10 января 2025, 16:50 |
34
0
Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Аккрингтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Ливерпуль – Аккрингтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Аккрингтон
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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