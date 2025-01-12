«Ливерпуль» в этом матче выступал явным фаворитом. Несмотря на то, что главный тренер команды Арне Слот решил дать шанс резервистам, «Аккрингтон» не имел никакой возможности навязать борьбу лидеру Премьер-лиги.

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота соперников, а во второй половине игры забили еще два гола.

Один из мячей записал на свой счет Федерико Кьеза, для которого это стало особым событием, ведь первую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли 4:0

Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90