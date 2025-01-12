Ливерпуль – Аккрингтон – 4:0. Резервисты справились. Видео голов и обзор
Команды встречались в 3-м раунде Кубка Англии
«Ливерпуль» в этом матче выступал явным фаворитом. Несмотря на то, что главный тренер команды Арне Слот решил дать шанс резервистам, «Аккрингтон» не имел никакой возможности навязать борьбу лидеру Премьер-лиги.
В первом тайме хозяева дважды поразили ворота соперников, а во второй половине игры забили еще два гола.
Один из мячей записал на свой счет Федерико Кьеза, для которого это стало особым событием, ведь первую часть сезона он пропустил из-за травмы.
Кубок Англии. 3-й раунд
Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли 4:0
Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90
События матча
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