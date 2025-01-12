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Кубок Англии
Ливерпуль
11.01.2025 14:15 – FT 4 : 0
Аккрингтон Стэнли
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Англия
12 января 2025, 10:35 | Обновлено 12 января 2025, 11:49
114
0

Ливерпуль – Аккрингтон – 4:0. Резервисты справились. Видео голов и обзор

Команды встречались в 3-м раунде Кубка Англии

12 января 2025, 10:35 | Обновлено 12 января 2025, 11:49
114
0
Ливерпуль – Аккрингтон – 4:0. Резервисты справились. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в этом матче выступал явным фаворитом. Несмотря на то, что главный тренер команды Арне Слот решил дать шанс резервистам, «Аккрингтон» не имел никакой возможности навязать борьбу лидеру Премьер-лиги.

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота соперников, а во второй половине игры забили еще два гола.

Один из мячей записал на свой счет Федерико Кьеза, для которого это стало особым событием, ведь первую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли 4:0

Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Даннс (Ливерпуль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Кубок Англии по футболу Ливерпуль Аккрингтон Стэнли Федерико Кьеза Трент Александер-Арнольд видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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