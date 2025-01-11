11 января на «Энфилде» пройдет матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Ливерпуль» встретится с «Аккрингтон Стэнли». Поединок начнется в 14:15 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда смогла достойно встретить главный вызов за последние годы: как и анонсировал заранее лично Клопп, сменился тренер. Практически все единодушно прогнозировали, как сдадут красные без автора всех последних успехов. Но вместо этого мерсисайдцы выиграли все матчи в Лиге чемпионов и уверенно лидируют в АПЛ - не удивительно, что в обоих турнирах Салах и компания считаются явным фаворитом. 2025-й год начинали с противостояния со старым, но кризисным врагом, Манчестер Юнайтед, и не без труда свели там поединок к ничьей 2:2. А на этой неделе клуб уже успел сыграть на выезде первый полуфинал Кубка Лиги, с Тоттенхэм. Там и вовсе проиграли из-за гола в концовке - впрочем, будет еще ответный поединок, да и турнир наименее приоритетный.

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Аккрингтон Стэнли

Клуб не так давно играл хотя бы в Лиге 1, на третьем уровне английского футбола. Но в 2023-м году не удержался и там. Более того, в прошлом сезоне была непростая борьба за выживание. И все же тогда получилось набрать достаточно очков, чтобы занять спасительное 21-е место. Если и пытались после этого прибавить Асси, то у них не получилось - все так идет тяжелейшая борьба за то, чтобы не сползти и вовсе в Конференцию. В чемпионате не удается выигрывать с начала ноября. И только в последних турах там прорвало, с Гримсби и Колчестером. Также при этом получалось упорно продолжать борьбу в кубк . Сначала было пройдено Рашелл Олимпик, 2:0 на выезде. А потом выбили соседа по таблице Лиги 2, Суиндон: сначала сровняли на 90+ минуте, а дальше выиграл серию пенальти.

Статистика личных встреч

Впервые Аккрингтон сыграет на легендарной арене в Ливерпуле.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут разгромной победы от Слота и его подопечных. Они допустили пару неудач, и должны реабилитироваться. Ставим на их победу с форой -3 гола (коэффициент - 1,75).