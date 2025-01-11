Кубок Англии. Ливерпуль забил четыре, победы Вулвз и Бирмингема
И еще три результата
В субботу стартовал третий раунд Кубка Англии. Состоялись первые четыре встречи большого игрового дня.
Ливерпуль резервным составом обыграл Аккрингтон Стэнли 4:0 и прошел дальше. Еще один представитель АПЛ, Вулверхэмптон, обыграл Бристоль, а в битве двух команд Чемпионшипа Блэкберн прошел Мидлсбро.
Кубок Англии. 3-й раунд
Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли 4:0
Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90
Бирмингем – Линколь Сити 2:1
Голы: Йокояма, 1, Дайкш, 77 – Макама, 90
Бристоль - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Твайн, 45 – Нури, 10, Гомеш, 21
Мидлсбро – Блэкберн 0:1
Гол: Вайманн, 70
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