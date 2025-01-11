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Кубок Англии
Бирмингем
11.01.2025 14:00 – FT 2 : 1
Линкольн Сити
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Англия
11 января 2025, 16:21 | Обновлено 11 января 2025, 16:27
254
0

Кубок Англии. Ливерпуль забил четыре, победы Вулвз и Бирмингема

И еще три результата

11 января 2025, 16:21 | Обновлено 11 января 2025, 16:27
254
0
Кубок Англии. Ливерпуль забил четыре, победы Вулвз и Бирмингема
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу стартовал третий раунд Кубка Англии. Состоялись первые четыре встречи большого игрового дня.

Ливерпуль резервным составом обыграл Аккрингтон Стэнли 4:0 и прошел дальше. Еще один представитель АПЛ, Вулверхэмптон, обыграл Бристоль, а в битве двух команд Чемпионшипа Блэкберн прошел Мидлсбро.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли 4:0
Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90

Бирмингем – Линколь Сити 2:1
Голы: Йокояма, 1, Дайкш, 77 – Макама, 90

Бристоль - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Твайн, 45 – Нури, 10, Гомеш, 21

Мидлсбро – Блэкберн 0:1
Гол: Вайманн, 70

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Кубок Англии по футболу Ливерпуль Аккрингтон Стэнли Вулверхэмптон Бристоль Сити Линкольн Сити Бирмингем Сити Мидлсбро Блэкберн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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