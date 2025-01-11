Кубок Англии. Ливерпуль забил четыре, победы Вулвз и Бирмингема

В субботу стартовал третий раунд Кубка Англии. Состоялись первые четыре встречи большого игрового дня.

Ливерпуль резервным составом обыграл Аккрингтон Стэнли 4:0 и прошел дальше. Еще один представитель АПЛ, Вулверхэмптон, обыграл Бристоль, а в битве двух команд Чемпионшипа Блэкберн прошел Мидлсбро.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли 4:0

Голы: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Даннс, 76, Кьеза, 90

Бирмингем – Линколь Сити 2:1

Голы: Йокояма, 1, Дайкш, 77 – Макама, 90

Бристоль - Вулверхэмптон 1:2

Голы: Твайн, 45 – Нури, 10, Гомеш, 21

Мидлсбро – Блэкберн 0:1

Гол: Вайманн, 70