11 января в 3-м раунде Кубка Англии встречались «Бирмингем» и «Линкольн».

Уже в первой же атаке хозяева вышли вперед. Игроки «Бирмингема» владели инициативой, но качественно завершать атаки клуба не позволяли погодные условия.

Сначала на поле лежал небольшой снег, а затем на зеленом газоне стало скользко играть.

Во втором тайме команды обменялись голами, что позволило «Бирмингему» пройти дальше.

Кубок Англии. 3-й раунд

Бирмингем – Линкольн Сити – 2:1

Голы: Йокояма, 1, Дайкш, 77 – Макама, 90