11.01.2025 14:00 – FT 2 : 1
Англия12 января 2025, 03:03 | Обновлено 12 января 2025, 03:04
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Бирмингем – Линкольн – 2:1. В борьбе с погодой. Видео голов и обзор
Хозяевам понадобилось несколько секунд, чтобы выйти вперед
12 января 2025, 03:03 | Обновлено 12 января 2025, 03:04
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11 января в 3-м раунде Кубка Англии встречались «Бирмингем» и «Линкольн».
Уже в первой же атаке хозяева вышли вперед. Игроки «Бирмингема» владели инициативой, но качественно завершать атаки клуба не позволяли погодные условия.
Сначала на поле лежал небольшой снег, а затем на зеленом газоне стало скользко играть.
Во втором тайме команды обменялись голами, что позволило «Бирмингему» пройти дальше.
Кубок Англии. 3-й раунд
Бирмингем – Линкольн Сити – 2:1
Голы: Йокояма, 1, Дайкш, 77 – Макама, 90
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Jovon Makama (Линкольн Сити).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Бирмингем).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Ayumu Yokoyama (Бирмингем).
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