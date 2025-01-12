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Кубок Англии
Бирмингем
11.01.2025 14:00 – FT 2 : 1
Линкольн Сити
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Англия
12 января 2025, 03:03 | Обновлено 12 января 2025, 03:04
16
0

Бирмингем – Линкольн – 2:1. В борьбе с погодой. Видео голов и обзор

Хозяевам понадобилось несколько секунд, чтобы выйти вперед

12 января 2025, 03:03 | Обновлено 12 января 2025, 03:04
16
0
Бирмингем – Линкольн – 2:1. В борьбе с погодой. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в 3-м раунде Кубка Англии встречались «Бирмингем» и «Линкольн».

Уже в первой же атаке хозяева вышли вперед. Игроки «Бирмингема» владели инициативой, но качественно завершать атаки клуба не позволяли погодные условия.

Сначала на поле лежал небольшой снег, а затем на зеленом газоне стало скользко играть.

Во втором тайме команды обменялись голами, что позволило «Бирмингему» пройти дальше.

Кубок Англии. 3-й раунд

Бирмингем – Линкольн Сити – 2:1

Голы: Йокояма, 1, Дайкш, 77 – Макама, 90

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Jovon Makama (Линкольн Сити).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Бирмингем).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Ayumu Yokoyama (Бирмингем).
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Кубок Англии по футболу Бирмингем Сити Линкольн Сити видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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