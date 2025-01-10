Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины
Чемпионат Европы
10 января 2025, 16:37 | Обновлено 10 января 2025, 16:54
997
0

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины

Юрий Мороз покинул пост после окончания срока действия контракта

10 января 2025, 16:37 | Обновлено 10 января 2025, 16:54
997
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины
УАФ. Юрий Мороз

Украинская ассоциация футбола официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером юношеской сборной Украины U-17 Юрием Морозом.

Отмечается, что у специалиста закончился контракт, который было решено не продлевать.

Мороз начал работу с юношескими сборными Украины в 2022 году – сначала тренировал футболистов 2006 года рождения (с ними принял участие в отборе Евро-2023 (U-17)), а в 2024-м получил под свое руководство младшие юношеские команды (не старше U-17) и в течение года успел поработать сразу с тремя сборными – 2007-го, 2008-го и 2009 годов рождения.

По теме:
ФОТО. Ребров и Шевченко. Состоялось заседание Комитета сборных УАФ
«Жестокое заявление». Реакция фанатов на увольнение Шона Дайча из Эвертона
Известный английский тренер отказался возглавлять Эвертон
Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-17 отставка чемпионат Европы по футболу U-17 Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
Бокс | 10 января 2025, 01:11 0
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко

Шакур Стивенсон высказался о Василии Ломаченко

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09 января 2025, 19:43 33
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет

Роман Яремчук покинет «Олимпиакос»

В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
Футбол | 10.01.2025, 11:54
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»
Футбол | 10.01.2025, 16:29
Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»
Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10.01.2025, 07:47
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 41
Футбол
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
08.01.2025, 19:29 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем