ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины

Украинская ассоциация футбола официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером юношеской сборной Украины U-17 Юрием Морозом.

Отмечается, что у специалиста закончился контракт, который было решено не продлевать.

Мороз начал работу с юношескими сборными Украины в 2022 году – сначала тренировал футболистов 2006 года рождения (с ними принял участие в отборе Евро-2023 (U-17)), а в 2024-м получил под свое руководство младшие юношеские команды (не старше U-17) и в течение года успел поработать сразу с тремя сборными – 2007-го, 2008-го и 2009 годов рождения.