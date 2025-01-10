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  4. «Нам нужен Витор». Президент Палмейраса о возможном трансфере Рейса
Англия
10 января 2025, 16:37 |
69
0

«Нам нужен Витор». Президент Палмейраса о возможном трансфере Рейса

Лейла Перейра не хочет отпускать молодого защитника

10 января 2025, 16:37 |
69
0
«Нам нужен Витор». Президент Палмейраса о возможном трансфере Рейса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Перейра

Защитник бразильского клуба «Палмейрас» Витор Рейс привлек внимание английских клубов. «Манчестер Сити» предложил за 18-летнего игрока 40 миллионов евро. Однако президент «Палмейраса» Лейла Перейра факт переговоров с грандом АПЛ опровергает.

Интерес к Рейсу проявлял и «Брайтон». Перейра заявила, что никаких предложений не поступало. Президент «Палмейраса» сказала, что не встречалась ни с кем из «Манчестер Сити» или «Брайтона» и никаких переговоров не вела.

«Несколько европейских клубов заинтересованы. На данный момент есть только зондирование от разных клубов... официального предложения нет. У Рейса есть контракт. Но если будет интересное предложение для «Палмейраса» и игрока, мы сядем и поговорим.

Он еще один из наших сыновей из академии. Он чрезвычайно талантлив и очень важен для нашей команды. Мы намерены рассчитывать на то, что он поможет нам на клубном чемпионате мира. Для «Палмейраса» это чрезвычайно важный турнир, и нам нужен Витор. «Палмейрас» не торопится с продажей», – заявила Перейра.

Клубный чемпионат мира пойдет в США с 13 июня по 15 июля 2025 года. «Палмейрас» сыграет в группе А вместе с «Порту», «Аль-Ахли» и «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что трансфер жемчужины «Палмейраса» может побить бразильский рекорд.

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Палмейрас Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ клубный чемпионат мира по футболу
Сергій Турчак Источник: Athletistic
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