Грузия уничтожила Монголию, Сирия обыграла Таиланд, ничья в ОАЭ

В субботу, 25 марта, состоялись 4 матча товарищеских матча между сборными.

Национальная команда Грузии уверенно обыграла сборную Монголии со счетом 6:1. Игрок киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды в польском «Лехе», провел на поле 64 минуты, после чего был заменен на Габриеэля Сигуа. Звездный грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия был заявлен на игру, однако на поле не появился.

Также свои победы одержали Сирия, которая выиграла у Таиланда, и Палестина (победа над Бахрейном). Сборная ОАЭ расписала мировую с командой Таджикистана.

Товарищеские матчи. 25 марта

FT. Thailand 🇹🇭 1-3 Syria 🇸🇾



The War Elephants looked impressive on the night and controlled the game in parts, but defensive errors proved costly in the 3-1 defeat. pic.twitter.com/heDkKZz1WA