ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии
Сборная Грузии сыграет два поединка против Армении в плей-офф Лиги наций B
Защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров прибыл в расположение сборной Грузии, которая готовится к матчам плей-офф Лиги наций УЕФА.
Сборная Грузии сыграет два поединка против Армении в плей-офф Лиги наций B.
Первая встреча состоится 20 марта в Ереване в 19:00, а ответный матч пройдет 23 марта в 16:00 в Тбилиси.
В текущем сезоне Азаров провел за Шахтер 9 матчей УПЛ, 1 игру Кубка Украины и 2 поединка Лиги чемпионов, без забитых голов.
Матчи плей-офф Лиги наций B
- 20 марта. 19:00. Ереван. Армения – Грузия
- 23 марта. 16:00. Тбилиси. Грузия – Армения
ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии
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