Защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров прибыл в расположение сборной Грузии, которая готовится к матчам плей-офф Лиги наций УЕФА.

Сборная Грузии сыграет два поединка против Армении в плей-офф Лиги наций B.

Первая встреча состоится 20 марта в Ереване в 19:00, а ответный матч пройдет 23 марта в 16:00 в Тбилиси.

В текущем сезоне Азаров провел за Шахтер 9 матчей УПЛ, 1 игру Кубка Украины и 2 поединка Лиги чемпионов, без забитых голов.

Матчи плей-офф Лиги наций B

20 марта. 19:00. Ереван. Армения – Грузия

23 марта. 16:00. Тбилиси. Грузия – Армения

ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии