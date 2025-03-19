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  4. ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии
Лига наций
19 марта 2025, 02:17 | Обновлено 19 марта 2025, 02:31
9
0

ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии

Сборная Грузии сыграет два поединка против Армении в плей-офф Лиги наций B

19 марта 2025, 02:17 | Обновлено 19 марта 2025, 02:31
9
0
ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии
Georgian Football Team. Иракли Азаров

Защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров прибыл в расположение сборной Грузии, которая готовится к матчам плей-офф Лиги наций УЕФА.

Сборная Грузии сыграет два поединка против Армении в плей-офф Лиги наций B.

Первая встреча состоится 20 марта в Ереване в 19:00, а ответный матч пройдет 23 марта в 16:00 в Тбилиси.

В текущем сезоне Азаров провел за Шахтер 9 матчей УПЛ, 1 игру Кубка Украины и 2 поединка Лиги чемпионов, без забитых голов.

Матчи плей-офф Лиги наций B

  • 20 марта. 19:00. Ереван. Армения – Грузия
  • 23 марта. 16:00. Тбилиси. Грузия – Армения

ФОТО. Иракли Азаров из Шахтера прибыл в расположении сборной Грузии

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Иракли Азаров Шахтер Донецк сборная Грузии по футболу Лига наций сборная Армении по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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