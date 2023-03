Франция и Нидерланды огласили составы на матч отбора на Евро-2024

В 21:45 по киевскому времени в Сен-Дени (Париж) на поле арены «Стад де Франс» начнется матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Франции и Нидерландов.

Франция – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Наставники команд Дедье Дешама и Рональд Куман определились со стартовыми составами подопечных.

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес, Тчуамени, Гризманн, Рабьо, Коман, Мбаппе, Коло-Муани.

Нидерланды: Силлессен – Тимбер, Геертрейда, ван Дейк, Аке, де Рон, Вейналдум, Тейлор, Бергейс, Симонс, Депай.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Нидерланды.

The first 1⃣1⃣ of the year ⚡️ 🇫🇷🇳🇱 | #FRANED | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/R00MQdDoMR

𝐎𝐮𝐫 𝐋𝐈𝐍𝐄-𝐔𝐏 for the big one. 🇫🇷🇳🇱



Let's do this, 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬! 🦁#NothingLikeOranje #FRANED pic.twitter.com/I1ecEeIYk1