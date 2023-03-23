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Евро
Франция
24.03.2023 21:45 - : -
Нидерланды
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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 22:20 | Обновлено 23 марта 2023, 22:22
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Франция – Нидерланды. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира Евро-2024

23 марта 2023, 22:20 | Обновлено 23 марта 2023, 22:22
301
0
Франция – Нидерланды. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
23 марта в 21:54 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В пятницу, 24 марта, состоится поединок отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором будут играть национальные сборные Франции и Нидерландов. Игра пройдет в Париже (Франция) на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, но уступила там по пенальти Аргентине. Сборную Нидерландов постигла такая же участь, но на более ранней стадии – вылет по пенальти от Месси и компании состоялся в четвертьфинале. В последний раз команды встречались между собой в 2018 году, тогда в матче Лиги наций сильнее были «оранье». Кроме этих двух команд, у них в группе еще есть сборные Гибралтара, Греции и Ирландии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Франция – Нидерланды в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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