Нидерланды остались без ключевого хавбека на матч против Франции

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг исключен из заявки сборной Нидерландов на ближайшие матчи отбора на Евро-2024 против Франции и Гибралтара (24 и 27 марта соответственно).

25-летний хавбек вчера провел весь матч против «Реала» (победа 2:1), однако сегодня прошел МРТ, которое выявило у него повреждение. Срок восстановления – две недели.

В нынешнем сезоне на счету де Йонга 2 гола и 1 ассист в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах.