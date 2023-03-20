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Чемпионат Европы
20 марта 2023, 20:15 |
242
0

Нидерланды остались без ключевого хавбека на матч против Франции

У Френки де Йонга повреждение

20 марта 2023, 20:15 |
242
0
Нидерланды остались без ключевого хавбека на матч против Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг исключен из заявки сборной Нидерландов на ближайшие матчи отбора на Евро-2024 против Франции и Гибралтара (24 и 27 марта соответственно).

25-летний хавбек вчера провел весь матч против «Реала» (победа 2:1), однако сегодня прошел МРТ, которое выявило у него повреждение. Срок восстановления – две недели.

В нынешнем сезоне на счету де Йонга 2 гола и 1 ассист в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Френки Де Йонг сборная Нидерландов по футболу Барселона Евро-2024 травма
Источник De Telegraaf
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