Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионат Испании
Барселона
19.03.2023 22:00 – FT 2 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 марта 2023, 00:02 | Обновлено 20 марта 2023, 00:12
1192
4

Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико

Каталонская команда увеличила преимущество над подопечными Анчелотти до двенадцати очков

20 марта 2023, 00:02 | Обновлено 20 марта 2023, 00:12
1192
4
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Испанская Ла Лига. 26 тур.

«Барселона» - «Реал» - 2:1.

Серхи Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9, аг.

Рафинья, 33, Серхи Роберто, 65, Бальде, 90, Фати, 90+5 - Начо, 18, Модрич, 70.

«Барселона»: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Бускетс, Ф. де Йонг, Серхи Роберто (Кессье, 77) - Рафинья (Ф. Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1).

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менді, 62) - Кроос (Родриго, 62), Модрич (Себальос, 77), Камавинга (Тчуамени, 77) - Вальверде (Асенсио, 77), Бензема, Винисиус.

Арбитр: Рикардо Бенгоэчеа.

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Как Кессье на 90+2 минуте принес победу Барселоне над Реалом
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Севилья проиграла Хетафе и рискует вылететь в Сегунду
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
Бокс | 18 марта 2023, 23:10 3
Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри

Команда украинского боксера делает все возможное, чтобы бой состоялся

Холменколлен-2023. Йоханнес Бё обновил рекорд, выиграв масс-старт
Биатлон | 19 марта 2023, 14:35 4
Холменколлен-2023. Йоханнес Бё обновил рекорд, выиграв масс-старт
Холменколлен-2023. Йоханнес Бё обновил рекорд, выиграв масс-старт

Норвежский биатлонист одержал 19-ю победу в сезоне

ВИДЕО. Гол Дзакканьи принес победу Лацио над Ромой в римском дерби
Футбол | 19.03.2023, 21:50
ВИДЕО. Гол Дзакканьи принес победу Лацио над Ромой в римском дерби
ВИДЕО. Гол Дзакканьи принес победу Лацио над Ромой в римском дерби
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Футбол | 19.03.2023, 16:20
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Футбол | 19.03.2023, 18:36
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Реал вообще нулевой. Даже единственный мяч и тот игрок Барселоны забил
Ответить
+4
HisAirnessMJ
Барса!!! Барса!!! Баааааарсааааа!!! 
Ответить
+4
Макс Максов
Виходить у Челсі є непогані шанси!
Ответить
+4
Lion
Видать Реал предпочёл ЛЧ...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
19.03.2023, 13:10 4
Бокс
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
18.03.2023, 20:01 22
Футбол
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
18.03.2023, 11:39 9
Бокс
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
18.03.2023, 15:05 20
Теннис
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Женский персьют в Холменколлене отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Женский персьют в Холменколлене отменен
18.03.2023, 08:29
Биатлон
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
18.03.2023, 17:25 54
Футбол
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
18.03.2023, 19:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности