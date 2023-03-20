Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Испанская Ла Лига. 26 тур.

«Барселона» - «Реал» - 2:1.

Серхи Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9, аг.

Рафинья, 33, Серхи Роберто, 65, Бальде, 90, Фати, 90+5 - Начо, 18, Модрич, 70.

«Барселона»: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Бускетс, Ф. де Йонг, Серхи Роберто (Кессье, 77) - Рафинья (Ф. Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1).

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менді, 62) - Кроос (Родриго, 62), Модрич (Себальос, 77), Камавинга (Тчуамени, 77) - Вальверде (Асенсио, 77), Бензема, Винисиус.

Арбитр: Рикардо Бенгоэчеа.

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА