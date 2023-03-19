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19 марта 2023, 01:04 | Обновлено 19 марта 2023, 01:05
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Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Последний шанс мадридского коллектива в очном поединке замедлить триумфальное шествие конкурентов

19 марта 2023, 01:04 | Обновлено 19 марта 2023, 01:05
40
0
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч двадцать шестого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонские «Барселона» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра Рикардо Де Бургоса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона


Выступления каталонской «Барселоны» в текущем сезоне можно четко разделить на внутреннюю и международную часть. И если в рамках Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании команда Хави строго придерживается оборонительно-доминирующего стиля с бесчисленными победами с минимальным преимуществом, то в еврокубках «блаугранас» скорее отводили душу, позволяя себе поиграть на атаку. Как показывает практика, к добру это не приводит – Лига чемпионов УЕФА для «Барсы» завершилась еще осенью, а уже первая дуэль против английского «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы весной показала, что до завоевания международных трофеев команде Хави еще очень далеко.

Впрочем, возможность оформить требл в Испании, спустя несколько потерянных из-за внутренней неразберихи лет, выглядит очень даже привлекательно. Первый шаг к этому достижению «Барселона» сделала в январе, когда выиграла Суперкубок страны. Дальше было параллельное и весьма успешное продвижение в Кубке и чемпионате, в котором «блаугранас» остановились за шаг до финала и в девяти очках преимущества над «Реалом» соответственно. Уже после международной паузы каталонцы получат возможность на своем поле таки завершить начатое в кубковом турнире, а сейчас они вполне могут существенно продвинуть себя к досрочному завоеванию «золотых» медалей. К тому же, стоит отыграться за поражение на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге (1:3).

Реал


В отличии от главного антагониста, мадридский «Реал» все еще мечтает побороться за очередной Кубок чемпионов в своей истории. Посреди текущей недели «бланкос» довершили начатое в противостоянии против английского «Ливерпуля», после чего жребий подбросил им еще одного соперника с Британских островов – лондонский «Челси». Сказать о том, «подарок» ли команда Грема Поттера для нынешних «галактикос» или нет, мы сможем только после международной паузы, а сейчас «Реалу» нужно ликвидировать огрехи минувших туров национального первенства.

Дело в том, что свой отрыв «Барселона» оформляла не одними лишь собственными усилиями, хотя и тут могла бы стараться более усердно, а с непосредственной «помощью» со стороны принципиальных соперников. Особенно неудачным для «бланкос» был период вокруг первого кубкового матча против каталонцев, который сопровождался ничейными исходами встреч против «Атлетико» (1:1) и «Бетиса» (0:0). После паузы и до конца сезона у «Реала» будет перспективный календарь, при котором даже отставание в 12 очков может быть отыграно, но велик риск, что для этого придется жертвовать каким-то из побочных турниров, чего мадридский клуб хотел бы избежать.

Ориентировочные составы


«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Кристенсен, Кунде, Араухо – Кессье, Бускетс, де Йонг – Гави, Левандовски, Рафинья.

«Реал»: Куртуа – Начо, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Модрич, Камавинга, Чуамени – Винисиус, Бензема, Вальверде.

Не сыграют: Дембеле, Педри – Алаба.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави вновь окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Барселона» (0.5) с коэффициентом 1.90.

19 марта, воскресенье

«Барселона» – «Реал»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Рикардо Де Бургос (Бильбао, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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