Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Последний шанс мадридского коллектива в очном поединке замедлить триумфальное шествие конкурентов
В воскресенье, 19 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч двадцать шестого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонские «Барселона» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра Рикардо Де Бургоса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Барселона
Выступления каталонской «Барселоны» в текущем сезоне можно четко разделить на внутреннюю и международную часть. И если в рамках Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании команда Хави строго придерживается оборонительно-доминирующего стиля с бесчисленными победами с минимальным преимуществом, то в еврокубках «блаугранас» скорее отводили душу, позволяя себе поиграть на атаку. Как показывает практика, к добру это не приводит – Лига чемпионов УЕФА для «Барсы» завершилась еще осенью, а уже первая дуэль против английского «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы весной показала, что до завоевания международных трофеев команде Хави еще очень далеко.
Впрочем, возможность оформить требл в Испании, спустя несколько потерянных из-за внутренней неразберихи лет, выглядит очень даже привлекательно. Первый шаг к этому достижению «Барселона» сделала в январе, когда выиграла Суперкубок страны. Дальше было параллельное и весьма успешное продвижение в Кубке и чемпионате, в котором «блаугранас» остановились за шаг до финала и в девяти очках преимущества над «Реалом» соответственно. Уже после международной паузы каталонцы получат возможность на своем поле таки завершить начатое в кубковом турнире, а сейчас они вполне могут существенно продвинуть себя к досрочному завоеванию «золотых» медалей. К тому же, стоит отыграться за поражение на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге (1:3).
Реал
В отличии от главного антагониста, мадридский «Реал» все еще мечтает побороться за очередной Кубок чемпионов в своей истории. Посреди текущей недели «бланкос» довершили начатое в противостоянии против английского «Ливерпуля», после чего жребий подбросил им еще одного соперника с Британских островов – лондонский «Челси». Сказать о том, «подарок» ли команда Грема Поттера для нынешних «галактикос» или нет, мы сможем только после международной паузы, а сейчас «Реалу» нужно ликвидировать огрехи минувших туров национального первенства.
Дело в том, что свой отрыв «Барселона» оформляла не одними лишь собственными усилиями, хотя и тут могла бы стараться более усердно, а с непосредственной «помощью» со стороны принципиальных соперников. Особенно неудачным для «бланкос» был период вокруг первого кубкового матча против каталонцев, который сопровождался ничейными исходами встреч против «Атлетико» (1:1) и «Бетиса» (0:0). После паузы и до конца сезона у «Реала» будет перспективный календарь, при котором даже отставание в 12 очков может быть отыграно, но велик риск, что для этого придется жертвовать каким-то из побочных турниров, чего мадридский клуб хотел бы избежать.
Ориентировочные составы
«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Кристенсен, Кунде, Араухо – Кессье, Бускетс, де Йонг – Гави, Левандовски, Рафинья.
«Реал»: Куртуа – Начо, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Модрич, Камавинга, Чуамени – Винисиус, Бензема, Вальверде.
Не сыграют: Дембеле, Педри – Алаба.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави вновь окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Барселона» (0.5) с коэффициентом 1.90.
19 марта, воскресенье
|«Барселона» – «Реал»
|Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:00
|Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
|БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
|Арбитр: Рикардо Де Бургос (Бильбао, Испания)
|Прогноз Sport.ua – 1:0
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