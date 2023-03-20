ХАВИ: «Победа в Эль Класико очень важна для нас»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

«Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.

У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. Отмененный гол «Реала» стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника», - сказал Хави.