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20 марта 2023, 04:22 |
56
0

ХАВИ: «Победа в Эль Класико очень важна для нас»

Наставник «Барселоны» – о победном матче с «Реалом»

20 марта 2023, 04:22 |
56
0
ХАВИ: «Победа в Эль Класико очень важна для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

«Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.

У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. Отмененный гол «Реала» стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника», - сказал Хави.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал
Источник Marca
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