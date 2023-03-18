В воскресенье, 19 марта, состоится поединок 26 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Барселоне (Испания), начало – в 22:00 по Киеву.

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В этом сезоне было уже три Эль Класико – сначала «Реал» выиграл в чемпионате 3:1, тогда «Барселона» взяла реванш в Суперкубке Испании с аналогичным счетом, а относительно недавно в полуфинале Кубка снова победили каталонцы – 1:0 с автоголом Милитао. Кажется, если «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов, но на внутренней арене не выиграет чемпионат или кубок, Карло Анчелотти все равно уволят, потому что такая она – чуть странная мадридская логика. Здесь уже привыкли к триумфам на международной арене, воспринимают их как обыденность и требуют испанских трофеев. А чтобы получить их, нужно будет, кроме мастерства, везения - выиграть второй полуфинал и обязательно воскресный матч чемпионата, потому что даже в случае ничьей расстояние от лидирующей «Барсы» останется девять очков. Да и победа, кроме эмоционального заряда, еще ничего не будет гарантировать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Барселона» – «Реал» в украинской версии сайта.