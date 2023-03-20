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20 марта 2023, 00:35 | Обновлено 20 марта 2023, 00:51
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Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор Эль-Классико, поединка 26-го тура Ла Лиги

20 марта 2023, 00:35 | Обновлено 20 марта 2023, 00:51
877
0
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта в 22:00 на «Камп Ноу» прошел матч 26-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Реал».

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⚽️ Хозяева поля пропустили в Эль-Классико быстрый гол на 9-й минуте. Винисиус Жуниор сделал прострел с левого фланга атаки, Рональд Араухо сыграл головой, и мяч коварно залетел в ворота «Барсы». 1:0 в пользу галактикос.

⚽️ «Барселона» отыгралась на 45-й минуте. После отскока мяча в штрафной соперника Серхи Роберто точно пробил по воротам Тибо Куртуа. Это гол в раздевалку (1:1).

⚽️ Победу блаугранас принес Франк Кессье в компенсированный час. Он забил решающий гол на 90+2 минуте.

🏆 Ла Лига. 26-й тур, 19 марта

Барселона – Реал – 2:1

Голы: Серхи Роберто, 45, Франк Кессье, 90+2 – Рональд Араухо, 9 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рональд Араухо, 9 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Серхи Роберто, 45 мин.

ГОЛ! 2:1. Франк Кессье, 90+2 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Барселона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Рональд Араухо (Барселона).
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Источник Sport.ua
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