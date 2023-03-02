Реал Мадрид

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Кубок Испании по футболу 2022/2023. 1/2 финала. Первый матч.

«Реал» - «Барселона» - 0:1.

Милитао, 26, аг.

Винисиус, 24, Начо, 55, Вальверде, 73 - Рафинья, 45, Гави, 51, Кессье, 67.

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) - Модрич (А. Родригес, 84), Камавинга, Кроос (Тчуамени, 74) - Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

«Барселона»: тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде - Бускетс, Кессье (С. Роберто, 86), де Йонг - Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес, Гави.

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА