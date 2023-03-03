ХАВИ: «Я по-прежнему считаю Реал Мадрид фаворитом»

Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Хави прокомментировал победу своих подопечных над «Реалом» в первом матче Кубка Испании:

«Очень положительный результат. Доволен работой, крепкая оборона в игре против «Реала» на своем поле. Игра была сложной. Мы не смогли держать мяч, но смогли выиграть дуэль на поле Мадрида. Мы хорошо защищались без мяча. Мы хорошо сражались без мяча. Фанаты нас поддерживают. Я доволен, но мы должны улучшить игру с мячом: мы не можем позволять доминировать сопернику. Я доволен результатом, но не очень доволен работой с мячом.

У нас есть определенное преимущество. Мы хорошо оборонялись. Но я по-прежнему считаю «Реал» Мадрид фаворитом.

Это класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей».

Поединок «Реал» – «Барселона» завершился со счетом 1:0 в пользу каталонской команды. Ответный матч состоится 5 апреля.