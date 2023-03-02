Испания02 марта 2023, 22:12 | Обновлено 02 марта 2023, 22:21
743
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Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании
02 марта 2023, 22:12 | Обновлено 02 марта 2023, 22:21
743
0
В четверг, 2 марта, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток Хосе Луиса Мунуэры Монтеро прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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