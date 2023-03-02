В четверг, 2 марта, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону».

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Стартовый свисток Хосе Луиса Мунуэры Монтеро прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)