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Испания
02 марта 2023, 22:12 | Обновлено 02 марта 2023, 22:21
743
0

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании

02 марта 2023, 22:12 | Обновлено 02 марта 2023, 22:21
743
0
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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В четверг, 2 марта, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток Хосе Луиса Мунуэры Монтеро прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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