В четверг, 2 марта, в Мадриде на поле арены «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Реал» будет принимать «Барселону». Стартовый свисток Хосе Луиса Мунуэры Монтеро прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Реал» после невнятного начала календарного года в феврале снова вышел на победную тропу, но был остановлен в мадридском дерби, сыграв в большинстве и большом преимуществе вничью с «Атлетико». Тем не менее, в чемпионате эта потеря очков критической не стала, «Барселона» в последнем туре сенсационно проиграла «Альмерии» на выезде. Поэтому кроме борьбы за Лигу чемпионов парни Карло Анчелотти все еще сохраняют шансы побороться и за национальные трофеи. На международной арене поход за очередным титулом Лиги чемпионов успешно продолжается, победа 5:2 в гостях над «Ливерпулем» показала амбиции Королевского клуба.

В Кубке Испании «сливочные» последний раз побеждали в сезоне 2013/14, после чего не доходили даже до финала. В этом году на пути в полуфинал были обыграны «Касереньо» (1:0) из четвертого дивизиона, а также «Вильярреал» (3:2, с камбэком с 0:2) и «Атлетико» (3:1, в дополнительное время). Столичная команда получила непростые матчи на каждой стадии и очень легко могла не дойти до этой стадии. В прошлом сезоне «Реал» в 1/4 финала проиграл «Атлетику» из Бильбао, а в позапрошлом сенсационно вылетел в первом же раунде, в котором играл. Вероятно, украинские болельщики хорошо помнят тот матч против «Алькояно», ведь ворота защищал Андрей Лунин.

Во встрече с «Барселоной» мадридцы не смогут рассчитывать на травмированных Алабу и Менди, все остальные готовы играть, дисквалифицированных нет.

Барселона

Каталонский клуб на внутренней арене в этом году выступает более успешно, имея хорошие шансы замахнуться за золотой дубль. Еврокубковый сезон для команды Хави Эрнандеса закончен, на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» по сумме двух матчей уступила «Манчестер Юнайтед» (3:4). Можно сетовать на жребий, но вряд ли это стоит делать клубу, который претендует на выигрыш любого турнира, в котором участвует.

К примеру, в Кубке Испании «сине-гранатовые» в 11-й раз за 13 последних розыгрышей пробились в полуфинал. За последние 8 сезонов «Барса» сыграла 6 финалов, выиграв 5 из них. Также каталонцы лидируют с большим отрывом по числу титулов – 31 против 19 у «Реала». Кстати, на втором месте все еще «Атлетик» из Бильбао (23), который последний раз выигрывал Кубок Короля еще в сезоне 1983/84. С тех пор было шесть финалов, но все неудачные. Именно «баски» и выбили «Барселону» в прошлом розыгрыше кубковых соревнований, остановив тогда на стадии 1/8 финала действующего чемпиона.

В этом сезоне будущие участник встречи сыграли уже дважды. В октябре в рамках 9-го тура Ла Лиги «Реал» выиграл со счетом 3:1, в январе в матче за Суперкубок Испании «Барселона» взяла реванш с таким же счетом. Перед будущим матчем в лазарете каталонцев находятся Левандовски, Дембеле и Педри.

Для команд это будет 36-е Эль-Класико в рамках Кубка Испании, «Барса» имеет лучшую статистику (15 побед, 12 поражений и 8 ничьих). Мадридский клуб на домашней арене выиграл 5 встреч при 7 поражениях и пяти ничейных исходах.

Ответная встреча 1/2 финала состоится 5 апреля.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.



«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Де Йонг, Бускетс, Гави, Роберто, Рафинья, Торрес.

2 марта, четверг