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Кубок Испании
Реал Мадрид
02.03.2023 22:00 - : -
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Испания
02 марта 2023, 06:27 | Обновлено 02 марта 2023, 06:42
155
0

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/2 финала Кубка Испании

02 марта 2023, 06:27 | Обновлено 02 марта 2023, 06:42
155
0
Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
Википедия
02 марта в 6:17 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 2 марта, состоится первый поединок 1/2 финала Кубка Испании по футболу, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне. Сначала в чемпионате Реал, ворота которого защищал Андрей Лунин, победил со счетом 3:1, а относительно недавно в финале Суперкубка Испании Барселона взяла реванш с тем же счетом. Кроме матча в четверг, в сезоне нас будут ожидать еще два «Эль-Классико» – ответный матч 5 апреля и игра второго круга в Примере. В последний раз «Реал» побеждал в Кубке Испании еще в 2014 году, поэтому будет стараться завоевать трофей в этом году, ведь имеет неплохие шансы на требл. «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в национальном кубке, но максимум, что ей светит - золотой дубль в чемпионате, ведь подопечные Хави уже успели вылететь и из Лиги чемпионов, и из Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» - «Барселона» в украинской версии сайта.

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Реал Мадрид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Кубок Испании по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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