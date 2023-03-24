Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Евро
Франция
24.03.2023 21:45 – FT 4 : 0
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 23:42 | Обновлено 24 марта 2023, 23:52
243
1

Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024

Возвращение Рональда Кумана в сборную получилось очень неудачным

24 марта 2023, 23:42 | Обновлено 24 марта 2023, 23:52
243
1
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Отбор к Евро-2024 по футболу. Группа В.

Франция - Нидерланды - 4:0.

Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88.

Рабьо, 45, Конате, 71, Т. Эрнандес, 90, Упамекано, 90+4 - Гертрейда, 65, Блинд, 79.

На 90+5 минуте Депай (Нидерланды) не забил пенальти (вратарь).

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Т. Эрнандес - Тчуамени (Камавинга, 77), Гризманн (Фофана, 77), Рабйо - Коман (Диаби, 67), Мбаппе, Коло-Муани (Жиру, 77).

Нидерланды: Силлессен – Тимбер, Гертрейда (Маласия, 89), ван Дейк, Аке - де Роон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вехгорст, 33) - Бергейс (Мален, 67), Симонс (Классен, 67), Депай.

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Париж, Франция).

ФРАНЦИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию
Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Франция - Нидерланды отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовы сыграть с Англией? Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу
Футбол | 24 марта 2023, 19:38 7
Готовы сыграть с Англией? Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу
Готовы сыграть с Англией? Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу

Сборная Украины готовится к матчу отбора Евро-2024

Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Футбол | 24 марта 2023, 22:05 1
Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец

Наставник сборной Украины Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт.

Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24.03.2023, 06:06
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Футбол | 24.03.2023, 17:29
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Футбол | 24.03.2023, 13:15
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Франція походу, ще до сих пір зла за фінал ЧС...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 5
Бокс
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
23.03.2023, 20:55 25
Футбол
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
22.03.2023, 19:59 4
Футбол
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
23.03.2023, 15:37 4
Бокс
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
24.03.2023, 15:45 3
Бокс
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 5
Футбол
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности