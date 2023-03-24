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Отбор к Евро-2024 по футболу. Группа В.

Франция - Нидерланды - 4:0.

Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88.

Рабьо, 45, Конате, 71, Т. Эрнандес, 90, Упамекано, 90+4 - Гертрейда, 65, Блинд, 79.

На 90+5 минуте Депай (Нидерланды) не забил пенальти (вратарь).

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Т. Эрнандес - Тчуамени (Камавинга, 77), Гризманн (Фофана, 77), Рабйо - Коман (Диаби, 67), Мбаппе, Коло-Муани (Жиру, 77).

Нидерланды: Силлессен – Тимбер, Гертрейда (Маласия, 89), ван Дейк, Аке - де Роон (Блинд, 67), Вейналдум, Тейлор (Вехгорст, 33) - Бергейс (Мален, 67), Симонс (Классен, 67), Депай.

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Париж, Франция).

ФРАНЦИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА